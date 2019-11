Con l’ascesa dei social network aumentano anche gli hater e non è necessario essere vip per avere i propri odiatori. Naturalmente con il numero dei follower crescono anche i deficienti che sentono la necessità di vomitare addosso agli altri offese gratuite e le loro frustrazioni. Insieme a Belen Rodriguez, Giulia De Lellis e Barbara d’Urso, anche Chiara Ferragni e Fedez sono tra i personaggi celebri ad avere più hater.

Solitamente Chiarona viene criticata per i suoi look (secondo i bigotti troppo audaci per una madre), ma questa volta un pazzo è andato oltre. La regina delle influencer ha pubblicato una foto di sua madre per farle gli auguri: “Il più felice dei compleanni alla mia meravigliosa mamma che amo tantissimo. Grazie per mostrarmi il tuo amore sin dal giorno in cui sono nata”.

L’hater di turno è arrivato sotto al post ed ha attaccato Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone.

“Famiglia di drog**i. Basta dro**ti di mer*a. Drog*i un sacco di adolescenti insicuri che m*rda. Fai il test di hiv al tuo marmocchio e smettila di abus**e dei minuti, pedof**a”.

L’imprenditrice digitale ha giustamente deciso di passare per vie legali ed ha informato l’odiatore che sarà denunciato per le schifezze che ha scritto.

“Ti arriverà una denuncia a breve. Pensa due volte prima di scrivere certe cose”,

Seppur in modo decisamente meno grave (e senza insulti), Chiara Ferragni il mese scorso è stata attaccata anche da un personaggio noto, Francesco Chiofalo.

“Io penso che ci sono altri esempi veramente sbagliati. Più di un ragazzo che gioca con un peluche. Faccio un nome a caso, Chiara Ferragni. Io ieri stavo su Instagram e ho notato che lei sul suo profilo pubblica video del suo guardaroba che contiene borse che costano 120.000€, come un appartamento. Ecco cavolo, io penso che questo sia un esempio veramente sbagliato. Ne avrà decine di borse da 120/200.000€. Allora io penso che in un momento di crisi economica in cui la gente non riesce a pagare le bollette, una persona che butta via 120.000€ in una borsa non sia un buon esempio. Secondo me sarebbe più di buon esempio far vedere che 120.000€ li spenda per fare beneficenza. Molto meglio che per una borsa firmata. Specialmente in un momento di crisi. Ecco, io penso che questi siano i veri cattivi esempi non Lenticchio che gioca con il peluche.”

Chiofalo che critica Chiara Ferragni perché mostra borse e scarpe firmate.

Chiara Ferragni, influencer, fashion blogger, imprenditrice che guadagna i suoi soldi onestamente, non può mostrare le borse che possiede e che si è comprata grazie al suo lavoro.

