Chiara Ferragni sul web è un’imprenditrice digitale da circa 20 milioni di followers, ma questi numeri come si trasformano quando la stessa Ferragni va ospite in TV?

A polemizzare è stato Fabrizio Corona nel suo libro autobiografico Non Mi Avete Fatto Niente, dove ha dedicato un paio di righe alla fashion blogger più famosa del nostro paese ed a suo marito.

“Nessuno sarà mai come me e Belen. Ci sono stati Albano e Romina, dopodiché il nulla. Eccetto noi. Qualcuno parla dei Ferragnez, ma chi sono i Ferragnez? Gente che vive sui social. Noi eravamo reali nella nostra follia. Se litigavamo, litigavamo in mezzo alla strada […] in televisione e sui giornali non mostravamo solo il lato bello, ma il lato vero della vita”.