TikTok in Italia sta avendo sempre più successo e proprio qualche giorno fa un mio lettore ha realizzato un video in cui – riprendendo il fidanzato seduto su una poltrona – dice: “Amore, se questo video riceve un like di Chiara Ferragni ti sposo“.

Il video è diventato virale in poche ore arrivando all’attenzione anche di Chiara Ferragni che, oltre ad avergli messo like, lo ha pure commentato “like messo”, ottenendo così la risposta del ragazzo che l’ha invitata al matrimonio.

A segnalarmi questo curioso aneddoto è stato proprio il diretto interessato.

“Due settimane fa ho fatto un video dove praticamente inquadro il mio ragazzo dicendogli che se Chiara Ferragni avesse messo mi piace l’avrei sposato. Ebbene sì la Ferragni ha messo mi piace, ed ha pure commentato, quello che era partito come un gioco è diventato realtà. Ora il video è diventato virale con mezzo milione di visualizzazione ed io ho sto già organizzando la proposta”.

A sto punto la marcia nunziale sulle note di “QUESTO E’ IL PEZZO MIO PREFERITOOOH” è d’obbligo.

Ecco il video: