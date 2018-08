Chiara Ferragni ancora al centro di uno “scandalo”. Dopo essere stata massacrata per aver posato con una gonna in latex, ieri l’imprenditrice digitale ha scatenato la rabbia degli indinniati (1!1!!!111!) e delle finte sante per uno scatto nel quale non indossa il reggiseno.

Anche questa volta Chiarona non ha perso tempo ed ha asfaltato qualche hater.

eh vabbe raga io li amo “chiara ferragni” pic.twitter.com/K779VUsyLb — ariel⚡️☁️ (@artvred_) 24 agosto 2018

“Mi scusi ma lei asfalta la gente?”

“Sono Chiara Ferragni, veda un po’ lei” — God is a woman❤️✨ I SAW BEYONCÉ (@here_forOt5) 24 agosto 2018

Il processo per cui rosicate se @ChiaraFerragni posta una foto senza reggiseno è quello alla base di tanti problemi italiani. Non avete mai fatto nulla nella vostra vita ma siete profondamente invidiosi di chi ha qualcosa di più, tanto da trovare una ragione per de-legittimarlo. — Giovanni Muraro (@giovanni_muraro) 24 agosto 2018

vale la pena seguire chiara ferragni su ig anche solo per le sue asfaltate agli hater — valentina🏳‍🌈 (@forgatlas) 24 agosto 2018

Vorrei rinascere chiara ferragni solo per poter avere sempre la risposta pronta — nicole (@nicolebelc) 24 agosto 2018