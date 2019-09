Chiara Ferragni alla Mostra del Cinema di Venezia ha diviso la rete ed anche l’opinione pubblica e le stesse celebrità si sono divise fra chi l’ha supportata e chi, invece, l’ha criticata.

Se Valeria Golino è stata piuttosto dura con lei fra le pagine del Corriere della Sera:

È un mondo a me sconosciuto quello dell’influencer. Tanto di cappello a chi fa soldi sulla vacuità, ma non avendo né Instagram né Facebook non so nemmeno come funziona questo lavoro, non so cosa sia. È stato sdoganato un comportamento che fino a pochi anni fa ritenevano tutti volgare. E ora ci sembra del tutto normale.