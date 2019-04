Chiara Dalessandro, al contrario di quanto scritto ieri sera, non entrerà al Grande Fratello. Barbara d’Urso ha infatti cambiato idea in extremis avvertendo la youtuber del cambio di programma oggi stesso.



A confermarlo è stata proprio Chiara Dalessandro su Instagram, premurandosi di sottolineare che la notizia fatta uscire ieri sera era vera e che la confermerà anche la stessa conduttrice nei prossimi giorni.

“Ciao ragazzi, cambio di programma! Oggi non devo andare al Grande Fratello, ma mi vedrete da Barbara d’Urso e non è una bugia. Lo confermerà anche lei, ci sarà un’altra occasione. Sono stata avvisata circa un’ora fa di questa cosa e niente, mi hanno detto di dire così e di non dire quello che avrei dovuto fare. Non è una bugia, lo dirà anche Barbara d’Urso. Non sono abitata, ma sono felice perché prestissimo mi vedrete dalla d’Urso ma non fra il pubblico, ma come ospite. Quindi top!”.

Il programma che ospiterà la Dalessandro sarà ovviamente Pomeriggio Cinque, che la scorsa settimana ha ospitato con enorme successo Follettina Creation.

Cosa avrebbe dovuto fare Chiara al Grande Fratello e come mai gli autori abbiano cambiato idea all’ultimo minuto probabilmente non lo sapremo mai. Questa sera, però, entrerà comunque nella Casa un’altra persona che ha un conto in sospeso con un concorrente. Stando agli ultimi rumors questa persona potrebbe proprio essere Cristiano Malgioglio (che ha un conto in sospeso con Alberico Lemme).

Sarà davvero lui?