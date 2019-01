Carriera, membri e storia degli Ex-Otago, uno dei gruppi indie pop più importanti in Italia.

Quando Fabio Rovazzi e Pippo Baudo hanno annunciato tra i partecipanti a Sanremo 2019 anche gli Ex-Otago, in molti sono rimasti sorpresi. Il quintetto genovese è infatti uno di quei gruppi sempre in bilico tra mainstream e underground, ma finora mai capaci di raggiungere un pubblico di straordinaria vastità. Eppure, alle spalle hanno già una discreta carriera e ben cinque album all’attivo, con un sesto in arrivo.

Ecco qualche curiosità sulla carriera di questo interessante gruppo ligure.

Chi sono gli Ex-Otago

Gli Ex-Otago nascono a Genova nel 2002. Formazione inizialmente formata solo da tre membri, Maurizio Carucci, Alberto Argentesi e Simone Bertuccini, si dedica dapprima a musica pop acustica, pubblicando il primo album, The Chestnuts Time, per un’etichetta indipendente romana.

Nel 2004 al trio originario si unisce un batterista, Simone Fallani. Il quartetto pubblica un secondo album, Tanti saluti, ottenendo un buon riscontro da parte della critica nel 2007. Gli fa seguito tre anni più tardi il disco Mezze stagioni, anticipato dal brano Marco corre, dedicato all’atleta Marco Olmo.

Con l’uscita di Alberto Argentesi dal gruppo nel 2012 inizia una nuova fase della carriera degli Ex-Otago. Il 25 febbraio del 2014 viene pubblicato il singolo Foglie al vento, e a marzo vede la luce In capo al mondo, album che segna la svolta musicale del gruppo genovese, che abbandona i suoi elettronici per abbracciare strumenti come il charango e l’harmonium indiano.

Al particolare e apprezzato quarto album fa seguito Marassi, anticipato dal singolo Cinghiali incazzati. Il brano che allarga gli orizzonti del loro pubblico è però Gli occhi della Luna, del 13 gennaio 2017, in collaborazione con il rapper Jake La Furia.

Nel 2018 esce il nuovo singolo, Tutto bene, primo estratto del loro ultimo lavoro, in arrivo nel 2019 ma di cui ancora non è stato ufficializzato il titolo. Un album che sarà trainato dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Solo una canzone.

Ex-Otago: membri

I membri degli Ex-Otago oggi sono: Maurizio Carucci (voce, tastiere), Simone Bertuccini (chitarra, basso), Olmo Martellacci (tastiere, sintetizzatori, wurlitzer, basso, fiati), Francesco Bacci (chitarra, charango, basso) e Rachid Bouchabla (batteria, percussioni).

3 curiosità sugli Ex-Otago

– Cosa significa Ex-Otago? Lo hanno spiegato in un’intervista gli stessi membri del gruppo. Otago è il nome di una squadra di rugby neozelandese che vinse un campionato contro ogni pronostico. Dopo averlo scelto, i membri del gruppo decisero che non gli piaceva più, e quindi si sciolsero e riformarono in 10 minuti. Da quell’ex iniziale.

– Nel loro album Marassi è presente un brano in collaborazione con Caparezza, Ci vuole molto coraggio.

– Su Instagram gli Ex-Otago hanno un account ufficiale da oltre 66mila follower.

Di seguito il video di Quando sono con te degli Ex-Otago:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/exotago/