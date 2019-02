Dal 5 al 9 febbraio 2019, in diretta su Rai 1, il Dopo Festival sarà animato dalla musica della Superband.

Sarà la Superband ad animare le notti del Dopo Festival in questo 2019. Il gruppo rock formato da alcuni degli esponenti italiani più importanti di questo genere avrà il compito di accompagnare gli artisti ospiti dello show condotto da Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto.

Calato il sipario sul Teatro Ariston, l’aria a Sanremo diventerà molto rock… uno spettacolo davvero da non perdere, in onda ogni notte dopo il Festival dal 5 al 9 febbraio 2019.

Superband: i membri del gruppo

Chi sono i componenti di questo gruppo dal nome emblematico? Sergio Carnevale (ex Bluvertigo, Morgan, Max Pezzali e Max Gazzè, tra gli altri), Federico Poggipollini (storico chitarrista di Ligabue), Roberto Dell’Era (già negli Afterhours), Beatrice Antolini (parte integrante della band di Vasco Rossi negli ultimi tour) ed Enrico Gabrielli (Calibro 35, Pj Harvey, Mike Patton, e tanto altro ancora).

Insomma, veramente un supergruppo, capace di suonare tutto e con tutto. Un’orchestra rock che avrà poco da invidiare a quella sinfonica che accompagnerà gli artisti durante la competizione.

Superband a Sanremo: storia del gruppo

Il gruppo ha debuttato nel 2006 sul palco di MTV, per poi essere protagonista del Jack On Tour nel 2012, di un documentario rock trasmesso da Deejay Tv e aver accompagnato i concorrenti di X Factor 7. Ha inoltre collaborato a Vinyl Talk, una serie di 5 episodi targata Sky per accompagnare la serie tv americana Vinyl, prodotta da Mick Jagger.

In tredici anni hanno fatto parte della band, come ospiti o membri semi-permanenti, anche artisti del calibro di Gazzè, Morgan, Saturnino, Caparezza, Piero Pelù, Giorgia, Carmen Consoli, J-Ax, Cristina Scabbia, Manuel Agnelli, Roy Paci e tanti altri ancora.

Parlando del supergruppo, Poggipollini ha raccontato: “Ci siamo trovati sia musicalmente che umanamente, è questo il nostro punto di forza“. “Suoniamo per divertirci“, ha aggiunto il batterista Sergio Carnevale. Un motivo più che valido per andare avanti esplorando la propria passione.

Di seguito un’esibizione del 2006 della Superband con Morgan alle tastiere e Gazzè al basso:

