La Rappresentante di Lista: carriera e curiosità sulla band che calcherà il palco del Concerto del Primo Maggio a Roma.

La Rappresentante di Lista. Basta il nome per capire che con questo gruppo ci troviamo di fronte a qualcosa di assolutamente fuori dal comune. Andiamo a scoprire insieme chi si nasconde dietro questo progetto musicale che ha davvero molto molto da dire.

Chi sono La Rappresentante di Lista

Il gruppo La Rappresentante di Lista è nato nel 2011 da un’idea di Veronica Lucchesi (cantante) e Dario Mangiaracina (chiarrista, fisarmonicisita, sassofonista e altro), artisti originari della Toscana e della Sicilia. Dal 2015 a loro si aggiunge il tastierista Enrico Lupi, e la batterista Marta Cannuscio. Dal 2017 si aggiunge al gruppo la sassofonista Erika Lucchesi e infine l’anno dopo il batterista Roberto Calabrese.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/larappresentantedilistaufficiale

Veronica, attrice di teatro per passione, incontra nel 2011 Dario a Palermo. Dal loro feeling nasce questa formazione molto particolare, che arriva al primo album solo nel marzo del 2014. S’intitola (per la) Via di casa e vanta un sound folk molto particolare, con anche due brani in tedesco.

I primi successi arrivano però con il secondo disco, Bu Bu Sad, uscito nel dicembre del 2015. In questi mesi partono per i primi tour in giro per l’Italia, che gli permettono di consolidare il proprio nome tra gli amanti della musica indipendente.

Nel dicembre 2018 esce il loro terzo album, Go Go Diva, anticipato dal singolo Questo corpo, che presenta sonorità più vicine all’indie pop di matrice italiana, con un grande ricorso all’elettronica.

5 curiosità sul gruppo

-Si definiscono una queer pop band.

-Nel 2017 hanno suonato nel prestigioso Sziget Festival di Budapest.

-Il nome del gruppo deriva dal fatto che, durante il referendum del 2011 sull’energia nucleare, Veronica si era iscritta come rappresentante di lista di un partito.

-La Rappresentante di Lista è tra i gruppi protagonisti del Concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma.

-Su Instagram La Rappresentante di Lista ha un account da oltre 10mila follower.

Di seguito il video di Woow, una delle canzoni de La Rappresentante di Lista più amate dai fan:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/larappresentantedilistaufficiale