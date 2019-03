Una fuga dalla realtà

CHI non si è mai immedesimato almeno per un attimo nella capricciosa Rossella O’Hara in Via col vento o nella ricca ereditiera Rose del colossal Titanic o, ancora, in Julia Roberts nei panni di una star alla ricerca di una vita “normale” in Notting Hill? Non tanto per ragioni di estetica, ma perché le protagoniste di tutti questi film vivono una straordinaria storia d’amore. Non risulta difficile immaginare, quindi, come per molti di noi i film romantici possano rappresentare una possibilità di sfuggire dalle nostre vite, almeno per un po’. Ma, per altri questa via di fuga potrebbe significare molto di più. A sostenerlo un nuovo studio dell’Ohio State University pubblicato sulle pagine del Journal of Social and Personal Relationships, secondo cui coloro che sono più propensi nel sentirsi coinvolti in queste storie romantiche e immedesimarsi nei loro protagonisti soffrirebbero di problemi di attaccamento e ansia nelle relazioni sentimentali.

Secondo i ricercatori, i film romantici rappresentano per le persone con questi problemi un “luogo sicuro” in cui rifugiarsi e far fronte ad alcuni dei problemi che hanno nelle relazioni sentimentali. “Per le persone con problemi di attaccamento, i film e le serie tv potrebbero essere la maniera corretta per cercare di capire i loro problemi e soddisfare indirettamente le loro necessità”, spiega l’autore della ricerca Nathan Silver.

Lo studio

Per verificare se davvero è così, i ricercatori hanno coinvolto 1.039 americani adulti, ai quali è stato chiesto di completare alcuni sondaggi online. L’obiettivo dello studio era quello di individuare le diverse modalità con cui le persone affrontano le insicurezze e l’ansia, e come queste vengano associate al modo in cui interagiscono con i film e i programmi televisivi. I ricercatori si sono concentrati su due aspetti psicologici dell’attaccamento relazionale: l’evitamento, il sentimento provato da coloro che tendono a non volersi avvicinare troppo agli altri, e l’ansia, che spinge le persone a comportarsi in un modo che spesso le fa definire “bisognose” di rassicurazioni costanti.

Dalle analisi, i ricercatori hanno osservato che i partecipanti che sono principalmente evitanti, ma con bassi livelli di ansia, sono anche meno coinvolti nelle storie raccontate nei film. Viceversa, coloro che sono molto ansiosi e hanno problemi relazionali sono più coinvolti nelle storie d’amore e più propensi a immedesimarsi nei protagonisti dei film.

Ansia ed evitamento

Particolarmente interessanti, spiegano ancora i ricercatori, sono i risultati che hanno riguardato le persone con alti livelli sia di ansia sia di evitamento. “Questi sono i classici self-sabotager, coloro che vorrebbero una maggiore intimità con il partner, ma tendono a rovinare tutto perché assumono comportamenti di evitamento – spiega l’autore – .Ciò che il mondo fittizio dei film offre loro è un posto sicuro per affrontare questa ambivalenza, ecco perché credo che si immedesimino di più”.

Le persone con problemi di attaccamento, quindi, perdono spesso l’opportunità di godersi alcune esperienze di vita. “I nostri risultati – conclude Silver – suggeriscono che le persone con questi problemi possono usare il mondo della finzione per pensare a come reagirebbero se ne avessero la possibilità, creando le loro esperienze sociali, almeno indirettamente”.