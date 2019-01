I nomi di tutti gli artisti che si esibiranno sul palco dello Staples Center di Los Angeles per la cerimonia dei Grammy Awards.

I Grammy Awards si avvicinano sempre più. Alle cerimonia, in programma il 10 febbraio 2019, manca davvero poco, e adesso conosciamo, oltre a quelli dei candidati, anche i nomi di alcuni dei protagonisti che si esibiranno su uno dei palchi più prestigiosi dell’anno. Tra questi ci sarà anche Cardi B, una delle rapper più apprezzate degli ultimi dodici mesi. Ecco tutti i nomi dei performer annunciati.

Grammy Awards 2019: i performer

Sul palco dello Staples Center di Los Angeles il 10 febbraio 2019 saliranno come performer Janelle Monáe, amatissima cantautrice statunitense, la rapper newyorkese Cardi B, Kacey Musgraves, Post Malone, Shawn Mendes, Camila Cabello e il duo Dan+Shay, tra i protagonisti della musica country attuale.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/p/BnKvox7hApM/?taken-by=iamcardib

Una serie di protagonisti già di altissimo livello, e che potrebbe essere impreziosita nei prossimi giorni da nomi altrettanto importante. Si attendono ad esempio anche protagonisti della scena rock come da tradizione. Magari i Greta Van Fleet, tra i candidati per il premio al Miglior artista emergente.

Grammy Awards 2019: dove vederli

I Grammy Awards vanno in onda in diretta negli Stati Uniti sulla CBS, con orario d’inizio alle 20 locale, alle 5 di mattina circa in Italia. Non si sa ancora se qualche emittente del nostro Paese trasmetterà l’evento, ma sarà comunque possibile assistere ad alcuni spezzoni della cerimonia sul sito ufficiale in diretta streaming, come accaduto in passato.

Ricordiamo che quest’anno la conduzione degli ‘Oscar della musica’ è affidata a un grandissimo nome della musica R&B americana, Alicia Keys, vincitrice nella sua carriera di ben 15 Grammy Awards.

Di seguito il video con cui Alicia ha festeggiato la notizia della sua conduzione:

