Deridere qualcuno per il suo aspetto fisico (il cosiddetto “body shaming”) può procurargli gravi danni non solo sul piano psicologico, ma anche fisico. Depressione, disturbi dell’alimentazione e autolesionismo possono colpire chi è ferito nella propria immagine, ma lo stress che ne deriva può portare a un incremento cronico della produzione di cortisolo, l’ormone dello stress, con conseguente aumento del rischio di disturbi cardiovascolari e metabolici. Quando le esperienze di svalutazione del proprio aspetto sono ripetute o prolungate, le conseguenze per la salute possono essere permanenti. Per tutti noi, infatti, essere accettati dagli altri è di importanza vitale, e siamo dotati di un sistema di allarme che ci avverte quando rischiamo di perdere l’approvazione sociale.

L’emozione che ci segnala questa minaccia è la vergogna, e il sistema neuroendocrino che si attiva è quello che coinvolge l’ipotalamo, l’ipofisi e le ghiandole surrenali: in questo modo uno stimolo psicologico mette in moto una serie di reazioni endocrine che culmina nel rilascio di ormoni che attivano la risposta allo stress, predisponendo l’organismo ad affrontare un pericolo (ad esempio aumentando il livello di glucosio nel sangue come fonte di energia prontamente disponibile). La disapprovazione sociale può essere reale (atteggiamenti denigratori o sprezzanti da parte degli altri), ma soggetti particolarmente sensibili e insicuri possono percepirla anche a partire da segnali sfumati o inesistenti. Una ricerca congiunta dei dipartimenti di kinesiologia e psicologia della Brock University di Saint Catharines (Ontario, Canada) ha studiato le reazioni psicologiche e fisiologiche di un gruppo di studenti universitari in una situazione di possibile minaccia alla loro immagine sociale.

I partecipanti, ovviamente volontari, sono stati sottoposti a misurazioni fisiche (altezza, peso, quantità di grasso corporeo, muscolatura, forza), indossando solo indumenti intimi, di fronte allo specchio e in presenza di “ricercatori” scelti per la loro avvenenza e prestanza fisica. Le misurazioni venivano filmate e i risultati declamati ad alta voce e confrontati con dei valori “normali” corrispondenti in realtà a quelli di atleti professionisti. I partecipanti riempivano dei questionari che misuravano il loro livello di soddisfazione per il proprio aspetto fisico e veniva misurato il livello di cortisolo nella saliva; un altro gruppo di volontari era sottoposto alle stesse misurazioni ma senza tutte le variabili “socialmente stressanti”. I risultati hanno mostrato una chiara differenza tra i due gruppi: quello sottoposto al confronto stressante riportava un notevole innalzamento dei livelli di cortisolo e sentimenti di vergogna, evidenziabili sia dalle risposte ai questionari che dagli atteggiamenti e comportamenti filmati; dopo trenta minuti di riposo, però, i parametri psicofisiologici dei due gruppi tornavano ad essere sovrapponibili, indicando un’ottima capacità di recupero in condizioni normali.

Il problema è quando si viene esposti ripetutamente a situazioni stressanti: in questo caso i livelli di cortisolo cronicamente alterati possono portare a depressione, problemi cardiaci e diabete, mentre sul piano comportamentale possono comparire problemi alimentari e gesti autolesionistici. Dal punto di vista sociale le persone sottoposte a questo tipo di stress cronico possono isolarsi e rifiutare ogni coinvolgimento per timore del giudizio, oppure diventare estremamente compiacenti e sottomesse per ottenere approvazione. Considerando la potenziale gravità delle conseguenze di questi stress emotivi, ma anche la naturale capacità di superarli quando non sono troppo prolungati o ripetuti, informare ed educare i giovani sugli effetti deleteri del body shaming sul piano biologico, psicologico e sociale appare di fondamentale importanza.





