Con Cesare Battisti in galera “aumenta il populismo penale”. Ne è convinto lo scrittore Christian Raimo che nel 2004, insieme ad altri intellettuali, firmò un appello a favore dell’ex terrorista dell’organizzazione Proletari Armati per il Comunismo. Conversando con l’AdnKronos, Raimo spiega che “Battisti serve al M5S e alla Lega, partiti diversi da molti punti di vista, per aumentare la convergenza ideologica sul populismo penale”. Il suo arresto, osserva Raimo, in questo momento “va a vantaggio della Lega perché il partito di Salvini ha fatto della battaglia sul populismo penale la sua anima cardinale“. Per lo scrittore, “il corpo di Battisti in carcere, isolato e punito sarà una specie di monito. Sarà molto difficile, un domani, che una manifestazione politica che abbia toni più accesi non venga soffocata anche con misure di repressione carceraria molto forti. Un discorso che vale anche per reati di opinione. E’ chiaro che se un ministro si può permettere di dire ‘si va in galera’ e di andare in giro con lo scalpo di Battisti, allora può accadere qualunque cosa. Con Battisti in galera, insomma, la Lega si fa forte di una possibilità di repressione in più”.

“Si è persa – prosegue inoltre Raimo – un’occasione molto grande in questi ultimi anni per provare, anche a partire dal caso di Battisti, a ragionare su due grandi temi politici: il primo è quello della violenza politica degli anni Settanta e il secondo quello della grande questione carceraria. Alla luce di come si è conclusa questa vicenda, con uno schieramento unanime rispetto a una sentenza gioiosamente punitiva, di questi temi-chiave per una democrazia matura oggi non si può neanche parlare perché si potrebbe essere accusati di essere fiancheggiatori dei terroristi. Battisti, per il quale non ho alcuna simpatia personale, era una delle figure più marginali di questa stagione e non ha contribuito a riflettere più in generale su questo periodo”. La sua vicenda, “è l’ennesimo epilogo carcerario di questa fase storica”, aggiunge Raimo che conclude: “Se dovessi chiedere al ministro dell’Interno Matteo Salvini, o a molte persone che ora si affannano ad inneggiare alla galera per Battisti, un approfondimento storico sugli anni Settanta, sono convinto che li troverei molto impreparati”.

