Chi ha vinto Amici Speciali nella prima puntata? Ecco il riassunto dell’episodio del 15 maggio 2020.

L’avventura di Amici Speciali è cominciata il 15 maggio 2020. La maratona per beneficenza voluta da Maria De Filippi ha avuto inizio tra momenti di spettacolo e siparietti, anche piuttosto lunghi, che si dividono tra il surreale e il divertente.

Ma cosa è successo in questa prima puntata, e chi ha vinto? Scopriamolo insieme.

Amici Speciali: la prima puntata

La puntata è iniziata con la presentazione delle squadre. Quella Blu è formata da: The Kolors, Irama, Alberto Urso, Gabriele, Umberto e Javier. Quella Bianca invece da: Michele Bravi, Girodana, Gaia, Random, Andreas e Alessio.

Si parte quindi sulla prima puntata. Andreas sfida i The Kolors ballando sulle note di Thriller di Michael Jackson, Stash e i suoi rispondono con Come Together dei Beatles.

Tocca quindi a Michele Bravi, che emoziona tutti con la sua Il diario degli errori. Contro di lui Gabriele, che balla Toy Soldier di Britney Spears. Terza sfida tra Gaia, che interpreta Mas que nada di Sergio Mendes, mentre Alberto Urso se la gioca con Your Song di Elton John.

Si arriva quindi allo spareggio: Andreas balla Le quattro stagioni di Vivaldi, mentre i Kolors cantano In the Air Tonight di Phil Collins. Al termine delle sfide, la prima manche è vinta dai Blu. Il premio sono 30mila tamponi, e il campione di squadra è Stash.



Stash Fiordispino

Inizia quindi la seconda manche. Umberto balla sulle note della colonna sonora di La dolce vita di Nino Rota, mentre Giordana risponde con I’ll Never Love Again di Lady Gaga.

Altra sfida mista: Irama interpreta La ragazza con il cuore di latta, Alessio balla su Toxic di Yael Naim. La terza sfida vede Random, che canta Chiasso, contro Javier che balla sulle note di What a Wonderful World.

Lo spareggio è tra Giordana, che canta La vita di Elio Gandolfi e Irama, che interpreta Radioactive degli Imagine Dragons. Dopo una nuova votazione la vittoria va ai Bianchi, che guadagnano un rimborso spese per cinque medici per un mese. Il campione stavolta è Alessio Gaudino.

Chi ha vinto la prima puntata di Amici

Arriviamo alla terza manche. Alessio prova con un’improvvisazione su Innocenti evasioni di Lucio Battisti e Il coraggio di andare di Laura Pausini e Biagio Antonacci. I The Kolors rispondono con l’inedito Non è vero.

Tocca quindi ad Andreas, che balla su Haunted di Beyoncé, mentre Irama risponde con l’inedito Mediterranea. Si va avanti con Giordana, che canta Amami adesso, mentre Alberto Urso presenta la sua versione di Quando quando quando.

E poi altro inedito, quello di Michele Bravi, La vita breve dei coriandoli, mentre Umberto balla su The Dirty Boogie di Brian Setzer. Tocca quindi a Gaia e Javier: la cantante canta Chega, il ballerino balla sulle note di Bolero.

Random canta quindi Pianeti di Ultimo, mentre Gabriele Esposito improvvisa su alcuni brani a caso. La vittoria va nuovamente ai Bianchi, che ottengono un rimborso per dieci operatori socio sanitari per 30 giorni. Il campione è stavolta Michele Bravi.

Nella sfida tra i tre campioni la spunta Alessio Gaudino, che è il vincitore della prima puntata.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi