Chi ha aggredito e accoltellato Niccoló Bettarini, figlio della conduttrice Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano, voleva uccidere. Ne sono convinti i giudici della corte d’Appello di Milano che nelle motivazioni della sentenza, che ha confermato sostanzialmente le pene inflitte in primo grado, sottolineano la “caratura micidiale” dei colpi sferrati contro il giovane colpito davanti all’Old Fashion a Milano la notte del primo luglio 2018. Un’aggressione in cui il ragazzo ha riportato diverse ferite, tra cui al petto, al fianco e al braccio destro con la lesione al nervo. Una volontà di ammazzare che si evince dalla “violenza e reiterazione dei colpi rivolti verso parti vitali del corpo”, non solo con calci e pugni, ma anche con un coltello.

Fonte