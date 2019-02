È morto Carlo Cori, cantante emiliano conosciuto soprattutto nell’Est europeo.

Una notizia tristissima colpisce Sanremo proprio nei giorni del Festival: è morto Carlo Cori, il ‘Vasco dell’Est’. L’artista, che si trovava nella città ligure per prendere parte all’evento Cantando Sanremo for the World, da lui organizzato, è stato stroncato da un infarto.

Mentre si trovava presso il teatro Federazione Operaia, sarebbe uscito per prendere una boccata d’aria, prima di accasciarsi a terra. I soccorsi, arrivati tempestivamente, sono stati inutili. L’artista se n’è andato il 7 febbraio 2019 presso l’ospedale Borea di Sanremo.

È morto Carlo Cori: chi era

Carlo era il figlio di Ruggero Cori del quartetto di Marino Marini. Da subito avvicinatosi al mondo della musica, incise il primo disco con Patrizia Fanfani, nipote del politico Amintore.

Nel 1983 venne premiato con un telegatto da Mike Bongiorno per l’album Innamorati, registrato con alcuni musicisti di Phil Collins. Un successo clamoroso fu il brano Posto di blocco, conosciuto soprattutto in Germania e nei Paesi dell’Est europeo.

Amava Vasco Rossi, cui aveva dedicato anche il brano Sognatori, e da diversi anni collaborava con alcune televisioni russe e balcaniche. Non a caso, per la sua passione e la sua fama in quei Paesi, era stato soprannominato il ‘Vasco dell’Est’.

Di seguito il video di Posto di blocco di Carlo Cori:

Le passioni di Carlo Cori

Carlo Cori aveva tante passioni oltre la musica. Collezionava Rolex, ed era un amante di belle auto, specialmente di Porsche e auto americane. La passione per le quattro ruote lo aveva portato a partecipare anche a diversi rally internazionali, come quello di Montecarlo e del’isola d’Elba.

In Italia era apparso i programmi televisivi come Target e Tempi moderni, ma la sua fama non è mai esplosa del tutto, probabilmente per quell’atteggiamento da rockstar che dalle nostre parti è diventata quasi un copyright esclusivo di due nomi troppo grandi per essere scalfiti: Vasco Rossi e Ligabue.