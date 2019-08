Cesaria Evora: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante soprannonimata ‘diva a piedi nudi’.

Cesaria Evora è stata l’ambasciatrice nel mondo del morna, il genere musicale tipico di Capo Verde. Una cantante straordinaria che è riuscita col suo talento a conquistare non solo la propria patria, ma il mondo intero.

Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi era Cesaria Evora

Cesária Évora nacque a Mindelo, città di Capo Verde, il 27 agosto 1941 sotto il segno della Vergine. Perse il padre quando aveva 7 anni e crebbe con la madre, che si sacrificò per cercare di portare a casa i soldi per non farle mancare nulla. Ma il suo lavoro da cuoca non le permetteva di soddisfare i suoi bisogni, e così l’affidò a un orfanotrofio.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/CesariaEvoraOfficial/

Proprio qui Cesaria si appassionò al canto. A 16 anni conobbe un marinaio e frequentandolo imparò gli stili tradizionali della musica di Capo Verde, ovvero la coladera e la morna.

Cominciò così la sua carriera di cantante professionista e in pochi anni diventò la Regina della morna, famosissima in patria seppur meno famosa all’estero.

Ma la fama a Capo Verde non le portò benessere economico, e così Cesaria per mantenere la famiglia mise fine alla sua carriera e per un decennio si dedicò ad altre attività.

Riprese a cantare solo su invito di un musicista esule capoverdiano che viveva in Portogallo, tale Bana. Dal Portogallo alla Francia, Cesaria iniziò a far conoscere il suo nome all’estero e con l’album La diva aux pieds nus del 1988 ottenne fama in tutto il mondo. Una fama confermata e anzi amplificata dal successivo Miss Perfumado.

Dopo essersi goduta circa vent’anni di fama internazionale, il 17 dicembre 2011, a 70, Cesaria morì per un’insufficienza cardio-respiratoria mentre si trovava sull’isola di Sao Vicente, in Capo Verde.

Sai che…

-Era solita esibirsi a piedi nudi.

-Che cos’è la morna, il genere musicale di Cesaria Evora? Si tratta di un genere tipico di Capo Verde, cantato generalmente in creaolo capoverdiano e suonato con strumenti quali il cavaquinho, il clarinetto, l’accordio, il violino, il piano e la chitarra. Musica improntata sulla tristezza, la malinconia e la nostalgia, è stato negli anni paragonato al blues americano, ma anche al fado portoghese.

-Molte delle canzoni più famose di Cesaria furono scritte da suo zio, il musicista B. Leza.

-Nel 2004 ha cantato insieme ad Adriano Celentano una rifacimento de Il ragazzo della via Gluck, intitolato Quel casinha.

-Ha duettato con artisti italiani quali Gianni Morandi, Gigi D’Alessio e Ron.

Di seguito Angola, una delle canzoni di Cesaria Evora più famose:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/CesariaEvoraOfficial/