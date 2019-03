Vittorio Grigolo: la carriera, la vita privata e le curiosità sul secondo direttore artistico di Amici 18.

Vittorio Grigolo è uno dei tenori italiani più amati all’estero e non solo. Detentore di diversi primati, ha saputo farsi apprezzare sia nell’ambito operistico che nella musica opera/pop.

Andiamo alla scoperta della carriera e delle curiosità sul nuovo direttore artistico di Amici di Maria De Filippi.

Chi è Vittorio Grigolo

Nato ad Arezzo il 19 febbraio 1977 sotto il segno dell’Acquario, si è trasferito da bambino a Roma con la famiglia. Inizi a cantare all’età di 4 anni, e a 6 è già la voce solista del coro della Cappella Sistina.

A 13 anni canta, nel ruolo del pastorello, nella Tosca al Teatro dell’Opera di Roma, al fianco di un mostro sacro della lirica italiana come Luciano Pavarotti. Cinque anni dopo, a soli 18 anni, diventa Don Narciso ne Il Turco in Italia alla Kammeroper di Vienna.

Nel 2003, accanto all’opera, sceglie di dedicarsi anche a un altro tipo di canto, e parte in tour per interpretare Tony nel musical West Side Story. Tre anni dopo lancia il suo primo album di pop/opera (da lui definito Popera), In the Hands of Love, seguito nel 2009 da The Italian Tenor per Sony Classic.

La vita privata di Vittorio Grigolo

Fino al 2014 la moglie di Vittorio Grigolo è stata Roshi Kamdar, una donna americana di origini iraniane. Dopo la loro separazione, i due ex coniugi sono rimasti in buoni rapporti.

In seguito Vittorio ha avuto un flirt con Nathalie Dompé e con altre donne rimaste segrete, ma non ha più avuto una storia seria. In un’intervista a Vanity Fair ha ammesso che molti nel suo ambiente pensavano fosse gay.

5 curiosità su Vittorio Grigolo

-A 6 anni accompagnò la madre dall’oculista. Qui, sentendo suonare l’Ave Maria al padre del medico, inziò a cantare, sorprendendo tutti. Fu proprio quel medico a presentarlo al coro della Capella Sistina.

-Nel 2000 è diventato il più giovane tenore a cantare al Teatro alla Scala di Milano, a soli 23 anni.

-Nel film televisivo Rigoletto a Mantova ha cantato insieme a Placido Domingo.

-Ha ricevuto una nomination ai Grammy Award del 2009 per il Miglior album tratto da un musical, per West Side Story.

-Su Instagram Vittorio Grigolo ha un account da oltre 18mila follower.

