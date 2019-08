The Edge: la biografia, la carriera, la vita privata e le curiosità sul chitarrista degli U2, uno degli artisti più innovativi degli anni Ottanta e Novanta.

Se gli U2 sono diventati una delle band più idolatrate della storia, molto lo devono non solo alla straordinaria voce di Bono, ma anche alle sperimentazioni e alla fantasia di The Edge. Chitarrista fondamentale per l’evoluzione dello strumento, ha mostrato nel corso degli anni delle capacità d’innovaizone che pochi altri guitar hero possono vantare.

Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è The Edge: biografia

David Howell Evans, questo il vero nome di The Edge, è nato a Barking, vicino Londra, l’8 agosto 1961 sotto il segno del Leone. Figlio di due gallesi, si trasferisce già da bambino a Dublino, e qui cresce studiando tra l’altro pianoforte e chitarra.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/u2

Le sue prime esperienze musicali riguardano la collaborazione con il fratello Dick. Un giorno però entrambi rispondono all’annuncio di un certo Larry Mullen, che sta cercando di completare la sua band. Vengono presi insieme, ma nel 1978 Dick decide di abbandonare il progetto. Nasce così la formazione classica degli U2.

Da lì ha inizio una carriera straordinaria, che porterà il gruppo sul tetto del mondo grazie a hit come With or Without You:

In gran parte è a lui che gli U2 devono il loro caratteristico e inconfondibile sound. The Edge è stato infatti ed è tutt’oggi un grandissimo innovatore e sperimentatore, ed è passato da sonorità rock più classiche ad ambientazioni new wave, imprimendo una svolta sonora tra gli anni Ottanta e Novanta che è divenuta esemplare per molti altri eroi delle sei corde.

Di seguito il video di Sunday Bloody Sunday degli U2:

La vita privata di The Edge: moglie e figli

La prima moglie di The Edge è stata Aislinn O’Sullivan, la sua ragazza storica dai tempi delle superiori. I due si unirono in matrimonio il 12 luglio 1983 ed ebbero tre figlie: Hollie, nata nel 1984, Arran, nata nel 1985, e Blue Angel, nata nel 1989. Nel 1990 deciserò però di separarsi.

Durante un tour negli anni Novanta Evans conobbe la ballerina Morleigh Steinberg. I due iniziarono una relazione ufficiale nel 1993 ed ebbero due figli: Sian nel 1997 e Levi nel 1999. Per il matrimonio però hanno atteso fino al nuovo millennio. Le seconde nozze di The Edge sono infatti state celebrate il 22 giugno 2002.

Sai che…

-The Edge è alto 1 metro e 77.

-Il soprannome The Edge deriva sia dal suo volto appuntito che dalla sua predisposizione alla sperimentazione. In inglese l’espressione ‘on the edge’ significa infatti ‘al limite’.

-La rivista Rolling Stone lo ha posizionato al 38° posto tra i migliori chitarristi di sempre.

-Nel 1981 lui e Bono volevano abbandonare la musica per motivi religiosi, ma furono convinti a desistere da Larry Mullen e Adam Clayton.

-Uno degli hobby di The Edge è la pittura.

-Suona generalmente con il plettro al contrario.

-Evans è stato uno dei pochi artisti a potersi esibire nella Cappella Sistina in Vaticano.

-Utilizza per le sue chitarre delle corde più spesse del normale.

-Oltre alla chitarra, suona il basso, le tastiere ed è un ottimo cantante.

-Una delle caratteristiche estetiche dell’artista è che si mostra in pubblico praticamente sempre con un cappello in testa, uno ‘zuccotto’ invernale.

-Su Instagram The Edge non ha un account ufficiale, ma è possibile seguirlo tramite quello degli U2.

Di seguito I Still Haven’t Found What I’m Looking For, una delle canzoni degli U2 più famose:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/u2