X Factor 2019: chi è stato eliminato e chi sono i finalisti della tredicesima edizione del talent di Sky.

X Factor 2019 saluta il ribattezzato X Factor Dome, l’arena di Monza che ha ospitato lo show nei primi sette Live. Il talent è infatti giunto all’atto conclusivo, e con l’eliminazione del 5 dicembre sono stati scelti anche i quattro finalisti di un’edizione ricca di colpi di scena, ma molto criticata per la qualità media di concorrenti e giudici.

Andiamo a scoprire insieme cosa è successo durante la semifinale, con grande protagonista Tiziano Ferro.

X Factor 2019: la semifinale

Apre la puntata proprio il Tiziano nazionale, che duetta con tutti i concorrenti in gara. Ecco allora Eugenio e Davide cimentarsi con Non me lo so spiegare, La Sierra e Booda che interpretano Indietro, mentre a Sofia tocca Il regalo più grande, in tutti i sensi.

Dopo queste grandi emozioni, è già tempo di cominciare la gara. Parte La Sierra con Born Slippy (Nuxx) degli Underworld, parzialmente rivisitata nel testo. L’azzardo è grande e non convince tutti i giudici al tavolo.

Diverso l’epilogo invece per Sofia Tornambene, che presenta una Human Nature di Michael Jackson da brividi, ottenendo il plauso di tutti i giudici.

Chi continua a dividere è Davide Rossi, l’Under di Malika Ayane, cui stavolta viene affidata la super pop Toxic di Britney Spears. La sua performance non convince Samuel e Sfera, ma la Ayane è soddisfatta e ribatte alle critiche dei suoi colleghi spiegando per filo e per segno quale sia la coerenza del percorso affidato a Davide. Un percorso nel segno del soul e del funk.

Tocca quindi ai Booda, che presentano Dibby Dibby Sound di Dj Fresh e Jay Fay, con grande grinta come di consueto. Il Dome si scatena, e tutti sembrano essere soddisfatti dalla loro ennesima grande prestazione.

Chiude la manche Eugenio Campagna, cui è affidata la vibrante Una buona idea di Niccolò Fabi. Grandi emozioni per il cantautore, alle prese con un pezzo molto importante, ma Comete se la cava ancora una volta alla grande.

Prima del verdetto, è tempo di un nuovo ospite a sorpresa: tha Supreme, l’artista che ha reinventato la trap. Con addosso la maschera del suo cartoon a celarne l’identità, presenta il suoi successo blun7 a swishland.

Terminata la sua esibizione, Alessandro Cattelan comunica ai concorrenti il primo verdetto: va all’Ultimo Scontro Eugenio Campagna.



Chi è stato eliminato a X Factor? Ecco i finalisti

Si decide tutto nella seconda manche, dove i giovani talenti in gara sono chiamati a interpretare un brano scelto da loro, la My Song, all’interno di un medley.

Pronti-via, si parte con l’esuberante Uptown Funk di Mark Ronson e Bruno Mars, interpretata da Davide Rossi. Tocca quindi a La Sierra, che reinterrpeta Ni bien ni mal di Bad Bunny. Dall’energia alla dolcezza, Sofia Tornambene propone Love of My Life dei Queen. Chiude il medley Level Up di Ciara, scelta dai Booda.

Per smorzare la tensione del secondo verdetto, torna sul palco Tiziano Ferro, che presenta il suo ultimo singolo, In mezzo a questo inverno. Brividi all’interno del dome.

Ma il momento del secondo verdetto arriva. All’Ultimo Scontro volano i Booda.

Eugenio e il gruppo di Samuel devono presentare un cavallo di battaglia. Il cantautore sceglie il suo inedito, Glovo, mentre la band va con M.I.L.F.$ di Fergie.

Altra pausa prima del gran finale. Sul palco di X Factor arriva il pianista siriano Aeham Ahmad, artista scampato dalla guerra nel suo paese. La sua storia emoziona il pubblico, così come la sua musica: I Forgot My Name, un suo brano con il testo in arabo, e Mad World dei Tears for Fears, interpretata insieme ai concorrenti.

Dopo queste fortissime emozioni, è tempo di decretare l’eliminato di questa sera: Mara vota per i Booda, Samuel per Eugenio, Malika per Eugenio e anche Sfera per Eugenio.

Finisce dunque a un passo dalla finale l’avventura di Eugenio Campagna. I quattro finalisti di X Factor sono: Sofia Tornambene, i Booda, La Sierra e Davide Rossi.

Di seguito il meglio della semifinale:

Fonte Foto: https://www.facebook.com/maramaionchi/