Chi è stato eliminato ad Amici 19: il riassunto del primo serale del talent di Maria De Filippi.

Il momento più emozionante ed eccitante di Amici di Maria De Filippi è arrivato: sono iniziati i serali. Nella prima puntata, hanno salutato il talent subito due cantanti: Martina Beltrami e Francesco Bertoli.

Entrambi i giovani artisti non sono riusciti a conqusitare le maglie per potersi salvare, accedendo così al secondo serale. La loro avventura è finita il 28 febbraio, al termine di una serata comunque ricca di emozioni.

Il primo serale

Ad aprire la puntata del talent è stato un intervento delle Sardine, già annunciato negli scorsi giorni in conferenza stampa. E anche gli ospiti precedentemente annunciati sono stati tutti protagonisti nel corso della serata.

Alessandra Amoroso ha cantato Immobile con Jacopo Ottonello, Emma Marrone Stupida allegria con Gaia Gozzi, Elisa Anche fragile con Nyv, Ghali Happy Days con Giulia Molino. Al Bano e Romina invece sono stati protagonisti con i professori.

Oltre ai giudici Loredana Bertè, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada, con Tommaso Paradiso giudice non votante, ha fatto il suo debutto il ‘Var’, composto da Peppe Vessicchio e Luciano Cannito.

Sottolineamo infine che Emma ha presentato in anteprima sul palco di Amici anche il suo nuovo singolo Luce blu.



FONTE FOTO: https://www.instagram.com/martina_beltrami.official/

Chi è uscito ad Amici?

La gara si è aperta con una prima manche in cui tutti i cantanti hanno duettato con alcuni ospiti: Martina ha cantato Tutto tua madre con J-Ax, Francesco invece Piccola anima con Ermal Meta.

Finiti subito ultimi, si sono sfidati al ballottaggio, interpretando rispettivamente Someone Like You di Adele e Faith di George Michael. Alla fine, a essere decisivo è stato il televoto, che ha salvato dalla prima manche Francesco, eliminando subito Martina.

Ma l’eliminazione di Francesco è stata solo rinviata di poco. Anche dopo la seconda manche infatti il giovane artista dai capelli biondi si è trovato al ballottaggio, stavolta con un ballerino, Valentin. E alla fine a dover abbandonare il talent è stato proprio lui.

Di seguito la clip promozionale Caro serale di Francesco:

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/martina_beltrami.official/