Skin: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante degli Skunk Anansie, ex giudice di X Factor Italia.

Skin è uno dei personaggi più interessanti che il rock inglese abbia prodotto tra gli anni Novanta e i Duemila. Dotata di una voce molto riconoscibile, spesso urlante, e di una spiccata personalità, ha trascinato letteralmente al successo la sua band storica, gli Skunk Anansie, riuscendo però a strappare consensi anche come solista.

Ripercorriamo insieme la sua carriera e la sua vita privata attraverso alcune curiosità.

Chi è Skin

Deborah Ann Dyer, questo il vero nome di Skin, è nata a Londra il 3 agosto 1967 sotto il segno del Leone. Appassionata di musica fin da giovanissima, forma nel 1994 gli Skunk Anansie. Subito la band inizia a farsi riconoscere per la personalità di Skin, per la sua immagine completamente rasata e per i testi spesso provocatori.

Nel corso di tanti anni di onorata carriera gli Skunk Anansie si sono distinti per un rock con sonorità piuttosto dure ma sempre attento alle melodie e quindi spesso radiofonico. Tra i loro successi c’è My Ugly Boy:

Ma non solo di band si nutre la sua carriera. Nel 2003 la talentuosa cantante infatti si allontana momentaneamente dal gruppo per tentare una carriera solista. Debutta con l’album Fleshwounds che raggiunge il sesto posto in Italia.

Al primo successo fa seguito il secondo album del 2006, Fake Chemical State, trascinato da singoli come Just Let the Sun:

Nel maggio dello stesso anno prende anche parte al Concertone del Primo Maggio a Roma, confermando il suo grande feeling con l’Italia. Nonostante i buoni risultati, comunque, la carriera solista di Skin si esaurisce presto e la cantante torna nel suo gruppo storico.

Cosa fa oggi Skin? Continua a essere la frontwoman degli Skunk Anansie, con cui ha lanciato un nuovo singolo nel 2019: What You Do for Love.

La vita privata di Skin: moglie e figli

Skin è bisessuale. È stata sposata dal 2013 al 2015 con la produttrice Christiana Wyly, figlia del miliardario americano Sam Wyly. Le due non hanno però mai avuto figli.

Curioso che nel 2013, l’11 agosto, Skin abbia simulato un matrimonio omosessuale in Italia con Christiana, più precisamente in Trentino-Alto Adige. All’epoca nel nostro paese le unioni gay non erano ancora legali.

Skin degli Skunk Anansie

Sai che…

-Skin è alta 1 metro e 65.

-Occasionalmente ha lavorato come modella.

-Ha studiato design d’interni, ma è riuscita a ottenere la laurea solo honoris causa dopo aver raggiunto un grande successo.

-Nel 2015 è diventata giudice di X Factor Italia per la nona edizione del programma.

-Su Instagram Skin ha un account da oltre 150mila follower.

Di seguito il video di Hedonism, la canzone degli Skunk Anansie più famosa: