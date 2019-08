Serj Tankian: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantautore poeta che ha portato al successo i System of a Down.

Serj Tankian è uno dei cantanti più rispettati della musica metal, specialmente di quella che in qualche modo s’inserisce nel contesto nu metal, esploso a cavallo tra i Novanta e i Duemila. Musicista eccezionale, dotato di una creatività fuori dal comune, si è distinto nel corso della sua carriera anche per la straordinaria attenzione alle questioni sociali.

Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla vita privata dell’artista di origini armene più amato al mondo.

Chi è Serj Tankian

Serj Tankian è nato a Beirut, capitale del Libano, il 21 agosto 1967 sotto il segno del Leone. Originario dell’Armenia, a cinque anni si trasferisce con i genitori a Los Angeles, e qui frequenta la scuola armena Rose and Alex Pilibos, dove conosce due dei futuri membri dei System of a Down.

Durante gli anni dell’università inizia a dedicarsi attivamente alla musica, scrivendo le sue prime canzoni e imparando a suonare diversi strumenti. Così, dalle ceneri di un gruppo chiamato Soil nasce il nucleo originario dei System of a Down. Dopo qualche difficoltà iniziale, la band arriva al successo mondiale con l’album Toxicity del 2001, grazie anche alla potenza della title track:

L’avventura della band dura cinque album, poi i System decidono di sciogliersi e Tankian si lancia in una soddisfacente carriera solista, iniziata con l’album Elect the Dead del 2007.

Il disco ottiene subito successo, grazie anche all’ampia promozione messa in piedi da Serj, che lancia ogni brano con un proprio video. Tra i più acclamati c’è Lie Lie Lie:

La carriera solista prosegue con Imperfect Harmonies del 2010, che vede Serj alle prese con sonorità sinfoniche ed elettroniche, e con Harakiri, il primo disco di una tetralogia annunciata dall’artista nel 2012 e proseguita con Orca Symphony No. 1, Jazz-Iz-Christ e Fuktronic.

Cosa fa oggi Serj Tankian? Negli ultimi anni si è dedicato soprattutto alla scrittura di colonne sonore. Dal vivo si è esibito ultimamente solo con i System, in alcune sporadiche reunion. Per ora pare che la band abbia condiviso qualche idea su nuovi brani, ma non sono previsti altri album nel futuro immediato. Staremo a vedere.

La vita privata di Serj Tankian: moglie e figli

Serj tankian è sposato dal 2012 con Angela Madatyan. Dalla loro relazione è nato il suo primo e finora unico figlio, Rumi.

Era molto amico di Chris Cornell e in più interviste ha dichiarato di non essere ancora riuscito a superare la sua morte.

Sai che…

-Serj Tankian è alto 1 metro e 79.

-Vocalmente, Serj è un cantante molto rispettato, in grado di spaziare dal falsetto al growl con discreta semplicità. La rivista Hit Parader lo ha posizionato al 26° posto nella lista dei più grandi cantanti metal di tutti i tempi.

-Oltre che cantante, Serj è un poeta e ha debuttato con il suo primo volume nel 2001.

–Si è laureato all’Università statale della California di Northridge in marketing e business.

-Ha fondato l’etichetta Serjcal Strike Records, con l’obiettivo di promuovere correnti musicali che altrimenti verrebbero ignorate.

-Da sempre attivo per il sociale, Serj lotta fin dall’inizio della sua carriera per il riconoscimento del genocidio armeno da parte degli Stati Uniti e della Turchia.

-È vegetariano e da anni si batte per la lotta alla macellazione industriale.

-Su Instagram Serj Tankian ha un account ufficiale da oltre 900mila follower.

Di seguito Harakiri di Serj Tankian, una delle canzoni più famose del suo repertorio solista:

