Seal: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante britannico di Kiss from a Rose.

Seal è una delle voci più interessanti della musica britannica degli anni Novanta. Artista versatile, capace di emozionare il pubblico con una calda voce soul ma anche di ‘riciclarsi’ in vesti più commerciali e pop, senza dimenticare una naturale predisposizione al funk e all’R&B, mister Samuel continua ancora oggi a essere uno dei cantanti più rispettati al mondo.

Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata, movimentata dalla storia d’amore con Heidi Klum.

Chi è Seal

Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel è nato a Londra il 19 febbraio 1963 sotto il segno dell’Acquario. Originario della Nigeria da parte di madre e del Brasile da parte di padre, si è laureato in Architettura prima di diventare famoso come cantante.

Negli anni Ottanta si unisce al gruppo funk dei Push, con cui va in tour in Giappone. Durante la tournée asiatica, il cantante decide però di lasciare la band per unirsi a un gruppo thailandese e girare per il continente.

Una volta tornato in Inghilterra, Seal incontra il produttore Adamski, con cui incide Killer nel 1990, canzone di grande successo:

Dopo aver raggiunto il primo posto nella classifica dei singoli, pubblica nel 1991 il primo album, Seal. Da questo disco vengono estratti altri brani di successo straordinario, come Future Love Paradise e soprattutto Crazy.

La sua carriera prende il volo e nel 1996 l’artista britannico riesce a conquistare due importantissimi Grammy grazie al brano Kiss from a Rose, riconosciuto me Miglior registrazione dell’anno e Miglior canzone dell’anno.

Continua nel proprio successo con il disco Human Being del 1998. Il successivo Togetherland, che inizialmente avrebbe dovuto essere pubblicato nel 2001, viene cancellato dall’etichetta discografica, che lo ritiene privo di potenziale commerciale.

Solo nel 2006 il disco vedrà la luce sulle piattaforme streaming. Nel frattempo Seal dà alle stampe Seal IV, ottenendo però un successo relativo. Nel prosieguo degli Duemila non mancano comunque i successi, come il Grammy per la Miglior interpretazione vocale maschile pop grazie al singolo Amazing.

Tra i suoi progetti più importanti degli anni recenti va ricordato il duetto con Mina nella canzone You Get Me del 2010. Il suo ultimo album in studio risale invece al 2017 e s’intitola Standards.

La vita privata di Seal: moglie e figli

La relazione più importante di Seal è stata quella con la modella Heidi Klum. I due si sono sposati il 10 maggio 2005 e sono rimasti insieme fino all’aprile del 2012.

Dalla loro relazione sono nati i tre figli di Seal: Henry Gunther Adeola Dashtu Samuel nel 2005, Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel nel 2006 e Lou Sulola Samuel nel 2009. Seal ha anche adottato Helene Boshoven, figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore.

4 curiosità su Seal

-Seal è affetto dal lupus eritematoso discoide, un problema dermatologico che gli ha procurato diverse cicatrici sul volto e una precoce perdita di capelli.

-Nel 1992, poco dopo la morte di Freddie Mercury, ha partecipato al Freddie Mercury Tribute Concert, interpretando Who Wants to Live Forever.

-Seal è alto 1 metro e 92.

-Su Instagram Seal ha un account ufficiale da oltre 155mila follower.

Di seguito il video del famoso brano Crazy:

