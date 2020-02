Ha una storia da “romanzo criminale” Salvatore Nicitra cresciuto all’ombra della banda della Magliana e raggiunto oggi da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’operazione dei carabinieri, coordinata dalla Dda, che ha portato all’arresto 38 persone e alla soluzione di cinque cold case. Per gli inquirenti è considerato il ‘Re di Roma Nord’ dove negli anni ha monopolizzato e assunto il controllo, con modalità mafiose, del settore della distribuzione e gestione delle apparecchiature per il gioco d’azzardo, imposte con carattere di esclusività alle attività commerciali di Roma e provincia.

