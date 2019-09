Il mondo ultras con ‘Opposta Fazione’, le rapine e Mafia Capitale. Il nome di Fabio Gaudenzi, detto Rommel, torna alla ribalta con l’arresto per possesso di armi da guerra e le sue parole affidate ad un video in cui dice di voler parlare del mandante dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, il capo ultras della Lazio ucciso il 7 agosto scorso. “Appartengo dal 1992 a un gruppo elitario di estrema destra denominato ‘I fascisti di Roma Nord’, con a capo Massimo Carminati”, rivendica mentre parla coperto da un passamontagna, la pistola in pugno, alle spalle una foto del disciolto gruppo ultras della Roma, di ispirazione neofascista, ‘Opposta fazione’. “Mi consegno consapevole di subire dei processi”, afferma, aggiungendo di voler parlare al magistrato Nicola Gratteri del mandante dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli.

Fonte