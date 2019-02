Roger Daltrey: la biografia, la vita privata e le curiosità sul cantante degli Who.

Roger Daltrey è l’emblema del machismo nella scena rock. Cantante straordinario, dotato di una voce potente e di una capacità unica di stare sul palco, ha scritto insieme agli Who, ma anche da solo, pagine fondamentali nella storia della musica, divenendo una vera icona nel corso degli anni.

Chi è Roger Daltrey: la biografia

Roger Harry Daltrey è nato a Londra il 1° marzo 1944 sotto il segno dei Pesci. Cresce nel quartiere di Acton e frequenta la stessa scuola di Pete Townshend e John Entwistle. Pur essendo uno studente modello, abbandona presto gli studi per via della passione per la musica rock.

Si unisce a una band chiamata Detours sul finire degli anni Cinquanta, diventandone cantante e chitarrista. Ben presto invita a unirsi al gruppo l’amico John Entwistle per suonare il basso, e quest’ultimo porta con sé il chitarrista Townshend. Dopo una serie di cambi di formazione, alla batteria arriva un certo Keith Moon.

Nel 1964 il gruppo scopre che in giro c’è un altra band chiamata Detours. Decidono quindi di cambiare nome, scegliendo lo storico The Who. Inizia così la leggendaria carriera del più importante gruppo della storia del movimento Mod, capace di pubblicare dischi fondamentali come Tommy e Quadrophenia.

Al di fuori degli Who, Roger Daltrey inizia una carriera solista nel 1973, dando alle stampe Daltrey. L’anno dopo viene scelto come attore protagonista per il film ispirato all’album Tommy, riscuotendo un ottimo successo.

Con gli anni l’artista è diventato una sorta di prototipo del frontman di una rock band, con posture da macho, grande energia, passionalità e una voce dal timbro deciso e potenza smodata. Un modello da seguire per tanti cantanti venuti dopo di lui.

Cosa fa oggi Roger Daltrey? Continua nella sua carriera da rispettato cantante. Il suo ultimo album, As Long as I Have You, è uscito nel 2018.

La vita privata di Roger Daltrey: moglie e figli

Roger è stato sposato due volte. Nel 1964 prese inmoglie Jacqueline Rickman, divenuta madre del suo primo figlio, Simon. I due hanno divorziato nel 1968.

Nel 1967 è nato il suo secondo figlio, Mathias, da una relazione extraconiugale con una modella svedese, Elisabeth Aronsson. L’anno dopo ha conosciuto Heather Taylor, una modella americana (colei che ha ispirato la canzone Foxy Lady di Jimi Hendrix). I due si sono sposati nel 1971 e anno avuto tre figli: Rosie Lea, nata nel 1972; Willow Amber, nata nel 1975; Jamie, nato nel 1981.

Negli anni successivi, Daltrey è venuto a conoscenza di altre tre figlie nate da relazioni extraconiugali o da brevi rapporti avuti tra i due matrimoni. Tutte le donne sono state adottate dal padre naturale e sono entrate a far parte della famiglia allargata di Daltrey e Taylor.

12 curiosità su Roger Daltrey

-Roger Daltrey è alto 1 metro e 68.

-Suo padre ha combattuto la Seconda guerra mondiale, tornando a casa alcuni anni dopo la sua nascita.

-Dopo il liceo ha lavorato come operaio.

-Cosa c’entra Roger Daltrey con i Queen e Freddie Mercury? Semplicemente, è stato uno dei protagonisti del Freddie Mercury Tribute, cantando insieme a Tony Iommi una splendida versione di I Want It All.

-Supporta il Partito Laburista, anche se non di rado ha polemizzato con alcuni suoi esponenti.

-Ha recitato in varie serie televisive, tra cui CSI – Scena del crimine.

-Negli anni Settanta è stato operato alla gola per rimuovere alcuni noduli.

-È allergico alla cannabis, e spesso durante i concerti deve fermarsi per chiedere alla platea di non fumare.

-Ha dichiarato di non aver mai provato droghe pesanti.

-Dal 2005 è affetto da glaucoma, motivo per cui porta degli occhiali da sole anche durante le esibizioni.

-È un grande tifoso dell’Arsenal, uno dei principali club di calcio di Londra.

-Su Instagram Roger Daltrey non ha alcuna account ufficiale.

