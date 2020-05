Più dell’economia, il calcio spacca l’Europa (che conta). Più della Fase 1, potrà la Fase 2. Nessun accordo, nessuna concertazione. Con l’Uefa che resta a guardare, colpevole il suo quando si ostinò a proseguire mentre era evidente che bisognava interrompere tutto. Adesso regna la confusione, ognuno va per conto suo, ammesso che si vada da qualche parte.





Italia, ricominciano gli allenamenti

A macchia di leopardo ricominciano gli allenamenti individuali. Il primo in assoluto è stato il Sassuolo (questa mattina alle 9). Ma già in questo squadre e relative regioni si dividono. Oggi, domani, dopodomani, chissà quando in attesa del protocollo sanitario (quest’ultima la posizione della Spal). Se non v’è comunione d’intenti e di percorsi a proposito dell’inizio della preparazione atletica, possiamo immaginare quando si dovrebbe tornare a parlare di calcio giocato, ossia di pallone. Paratici, ds della Juventus, del resto ha parlato senza dire: “Noi saremmo pronti. Auspico la ripresa della serie A, ma il percorso è assai difficile”. Insomma, mentre si riattiva la preparazione con distaccamento sociale, individuale, c’è il rischio che in settimana possa arrivare il parere definitivo: stop a tutto. Come è già accaduto in Francia, in Belgio e in Olanda.





Germania, in arrivo via libera Merkel

Mercoledì arriverà, come largamente anticipato dal Ministro tedesco dell’interno con delega allo sport Horst Seerhofer, il via libera della cancelliera Angela Merkel alla ripresa della Bundesliga. Seerhofer ha precisato di essere felice del ripristino dell’attività ma anche aggiunto che “rimangono alte le possibilità che il campionato possa nuovamente essere interrotto e, a quel punto, chiuso”. Il motivo è semplice: “Se si dovesse riscontrare un caso di positività tra i giocatori di una partita, entrambe le squadre, incluso lo staff, saranno messe in quarantena”. Ma anche in Germania c’è qualcosa di strano, perché poco prima delle parole di Seerhofer, a Colonia si sono comportati in modo assai diverso: tre casì di positività, isolamento individuale, tamponi alla squadra e di nuovo in campo per gli allenamenti. Ma al 95% la Bundesliga avrà il via libera alla ripartenza in settimana.





Spagna, no dei calciatori

Governo e federcalcio avrebbero dato il via libera alla ripresa della Liga. Ma stavolta c’è il no dei calciatori. La loro associazione ha infatti bocciato il documento presentato dalla Lega nei giorni scorsi, con un disciplinare in cui si elencavano tutte le misure da applicare per garantire le condizioni di sicurezza per il ripristino dell’attività. E successivamente ha chiesto una specie di supplemento d’indagine per meglio chiarire i rischi di contagio e gli eventuali percorsi da seguire in caso di positività. In ogni caso è stata già approntata la ripresa, in quattro fasi. La prima dovrebbe partire già oggi, lunedì, con la sanificazione dei centri sportivi. Da martedì i controlli sui giocatori, che verranno ovviamente sottoposti ai test. Poi allenamento individuale e infine di gruppo, ma con mascherina e guanti (cosa assai complessa e quasi del tutto impossibile), per le prime sedute tattiche. Ultima fase, ritorno alla competizione, a porte chiuse. Ma i giocatori vogliono ancora vederci chiaro.





Inghilterra, si riparte

I 20 club di Premier sono d’accordo. Si riparte. La decisione è arrivata con una conference call del 1 maggio. Ma per l’ultima parola si aspetta la decisione del governo circa la possibilità di riaprire il paese, decisione prevista per giovedì. Quindi 24 ore dopo il via al calcio. Ma nella coalizione di Johnson ci sono pareri contrapposti: qualcuno (il ministro dell’economia) spinge per una drastica, quasi violenta ripresa, impaurito della crisi economica, altri, come lo stesso Johnson e il segretario alla salute Hancock, vorrebbero un risveglio più graduale. Se non addirittura prorogare il lockdown. Ma la sensazione è che si ripartirà: e cioè che soltanto di fronte a una seconda minaccia, la Premier calerà il sipario.







