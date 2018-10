Chi è Paola Egonu, il 'martello' delle azzurre

(Afp)

Ha 19 anni, grinta pazzesca e una schiacciata devastante. E’ Paola Ogechi Egonu, il ‘martello’ delle azzurre. La pallavolista dei record anche oggi, punto dopo punto, ha sfoderato tutto il suo talento contro la Cina trascinando l’Italia del Volley in finale ai Mondiali femminili 2018. Un sogno raggiunto grazie a una partita stellare della campionessa.

Nata a Cittadella, in provincia di Padova, il 18 dicembre 1998 da genitori nigeriani, Paola, maglia numero 18, gioca nel ruolo di opposto-schiacciatrice ed è alta 189 cm. Ha esordito nel 2013 nel Club Italia per poi passare lo scorso anno all’Igor Gorgonzola Novara. Il debutto in Nazionale risale a quattro anni fa. Ha partecipato ai Giochi Olimpici di Rio 2016. Nel suo palmares ci sono già una coppa Italia e una supercoppa italiana. Ora il sogno è l’oro.