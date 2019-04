Noemi Mattei: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla concorrente di The Voice che ha scelto la squadra di Morgan.

Tra le cantanti che maggiormente hanno lasciato il segno nella prima puntata di The Voice c’è un’introversa artista romana, Noemi Mattei, la cui voce ha incantato giudici e pubblico, al di là di qualche imprecisione.

Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Noemi Mattei

Classe 1998 di origine romana, Noemi Mattei frequenta l’Accademia Superiore della Moda, ma è la musica la sua più grande passione nella vita. Come dichiarato nel video di presentazione di The Voice, riesce attraverso le proprie canzoni a esprimersi laddove nel quotidiano trova difficoltà di comunicazione.

Spesso, infatti, non si sente compresa dagli altri, ed è solo attraverso la musica che può sfogare le proprie frustrazioni e trasformarle in arte. In un momento di difficoltà per ogni giovane, Noemi ha la possibilità grazie a The Voice di trovare la propria strada nel mondo dello spettacolo. D’altronde, le qualità sembra averle.

Non a caso tre dei quattro coach si sono girati per lei: Morgan, Elettra e Gué. Solo Gigi D’Alessio è rimasto impassibile, pur ammettendo che la sua era una voce interessante. Alla fine, la sua scelta è ricaduta su Morgan: sarà stata quella giusta?

Di seguito il video della sua Blind Audition:

curiosità su Noemi

-La canzone presentata a The Voice è Strong dei London Grammar, gruppo musicale trip hop britannico con all’attivo due album.

-Il nome d’arte scelto da Noemi è Naïve.

-Su Facebook Noemi ha un profilo privato sotto il nome Noemi Don Mattei.

-Su Instagram Noemi Mattei Naïve ha un account da oltre 3mila follower.

Di seguito il video di una sua performance acustica su Instagram:

