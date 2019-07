Natalie Imbruglia: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante famosa per canzoni come Torn e Shiver.

Da attrice a cantante, con tanto di singolo capace di diventare uno dei più famosi degli anni Novanta. Stiamo parlando di Natalie Imbruglia, una vera hitmaker tra vecchio e nuovo millennio, grazie a Torn e Shiver, ancora oggi canzoni molto passate nelle radio di tutto il mondo.

Scopriamo insieme alcune curiosità sulla vita privata e sulla carriera della splendida cantautrice australiano-britannica.

Chi è Natalie Imbruglia

Natalie Jane Imbruglia è nata a Sydney, in Australia, il 4 febbraio 1975 sotto il segno dell’Acquario. Già a cinque anni prende lezioni di danza jazz, e tip tap. La sua passione per la musica è però priva di limiti supera i confini del ballo.

A 16 anni lascia la scuola e decide di inseguire il successo nel mondo dello spettacolo. Una certa notorietà gli arriva ancor prima della maggior età per la partecipazione nella soap opera australiana Neighbours, in cui fa la propria apparizione anche la giovanissima Kylie Minogue.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/natalieimbruglia

Ma la vita da attrice non fa per Natalie, che decide di trasferirsi a Londra e ricominciare da zero. Ma i soldi iniziano a scarseggiare, il lavoro manca e la Imbruglia fatica inizialmente a pagare l’affitto. Fortunatamente viene notata da una major e nel 1997 incide il suo album di debutto, Left of the Middle. Grazie a questo disco riceve le sue prime 3 nomination ai Grammy.

A trascinare l’album è il singolo Torn, che diventa in poco tempo una vera e propria hit.

Divenuta d’un tratto una vera superstar del mondo della musica inglese, Natalie lavora subito a un secondo album, e nel frattempo partecipa alla scrittura di brani per colonne sonore di film come Stigmate.

Il secondo album esce dopo quattro anni di attesa, nel 2001, con il titolo Wite Lilies Island. Rispetto alla spensieratezza del precedente, qui la Imbruglia si mette alla prova con tematiche più serie. Il disco ottiene comunque ungrande successo, grazie anche a singoli come Wrong Impression:

Il suo terzo disco, Counting Down the Days, esCe nel 2005 ed è caratterizzato da ballate e pezzi pop rock di buona fattura. Da questo album vengono estratti due singoli, di cui uno capace di bissare quasi del tutto la fortuna di Torn: stiamo parlando di Shiver.

Si tratta in effetti dell’ultimo vero successo planetario della cantante australiano-britannica. Il suo ultimo lavoro è Male uscito nel 2015. Da allora l’artista ha scelto di dedicarsi maggiormente ad altre attività.

Cosa fa oggi Natalie Imbruglia? Sicuramente si sta preparando a essere mamma a tempo pieno. Ma non è impossibile immaginare sia vicina l’uscita di un nuovo lavoro.

La vita privata di Natalie Imbruglia: fidanzato e figli

Natale si è sposata nel 2002 con il fidanato storico, Daniel Johns, cantante dei Silverchair. La cerimonia si è tenuta su una spiaggia australiana.

I due hanno vissuto insieme nel Regno Unito, fino alla crisi del 2007, che ha portato al divorzio all’inizio dell’anno successivo.

Pur essendo single da tempo, a 44 anni nel 2019 ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio, concepito grazie alla fecondazione in vitro.

Sai che…

-Natalie Imbruglia è alta 1 metro e 60.

-Il padre è originario di Lipari, nell’arcipelago delle Eolie.

-Il suo esordio da attrice è stato come testimonial di una gomma da masticare giapponese.

-Nel 2002 è stata testimonial di L’Oreal.

-Anche la sorella minore, Laura, è una cantante.

-Ha ammesso di aver sofferto di depressione.

-Su Instagram Natalie Imbruglia ha un account ufficiale da oltre 300mila follower.

Ecco il video di Shiver, una delle canzoni di Natalie Imbruglia più famose:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/natalieimbruglia