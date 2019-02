“Mamma stai tranquilla… ho vinto“, scrive Mahmood su Instagram a poche ore dalla vittoria, senza dimenticarsi di ringraziare “tutti voi che da veramente niente avete creduto in me e mi avete sostenuto… grazie grazie grazie”. Nato e cresciuto a Milano da madre sarda e padre egiziano (“Sono italiano al 100%, chiarisce subito), classe 1992, oltre a cantare scrive e compone le sue canzoni.

All’anagrafe Alessandro Mahmoud, ha conquistato la possibilità di gareggiare con ‘Soldi’ tra i big della musica italiana vincendo, insieme a Einar, Sanremo Giovani con il brano ‘Gioventù bruciata’. “Che botta raga’”, aveva detto emozionatissimo quella sera ricevendo il premio dalle mani di Pippo Baudo. Una grandissima emozione che si è ripetuta ieri sera quando, di nuovo incredulo, è stato proclamato vincitore della 69esima edizione della kermesse canora: “E’ pazzesco, non ci credo“, ha detto sul palco dell’Ariston, mentre Virginia Raffaele – prendendogli il viso tra le mani e scuotendolo – gli diceva “è tutto vero, Mahmood, è tutto vero”.

Fonte