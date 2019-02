View this post on Instagram

È ora, 35 giorni di prova, 24 canzoni in gara ed almeno il triplo tra tutto il resto, tante belle canzoni di Claudio Baglioni, ospiti importanti e duetti musicali, gag sketch, personalmente ho 7 chitarre, 2 kemper, 2 pedaliere, 4 pedalini, 60 splendidi musicisti e compagni di viaggio, 4 direttori (Geoff Westley, Paolo Gianolio, Maurizio Filardo, Mario Corvini) 1 super regista (Duccio Forzano) 1 capitano (Claudio Baglioni), non so più cosa succeda fuori da sanremo, ho anche cercato di non dare i numeri ma come si legge non ci sono riuscito 🙂 Ci si vede, o meglio ci si sente, stasera alle 21 su rai1, che sanremo 2019 abbia inizio, scatenatevi. 🙂 #sanremo2109