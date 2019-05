Leslie: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla rapper resa famosa da The Voice, ma già piuttosto affermata nella scena hip hop italiana.

Sul palco di The Voice si è presentata nella quinta puntata anche una giovane stella della scena hip hop italiana già conosciuta a molti. Si tratta di Leslie, artista capace di collezionare centinaia di migliaia di views su YouTube grazie alle sue barre taglienti e incisive.

Scopriamo insieme chi è quest’artista che con il talent prova a trovare la sua strada nella scena mainstream del nostro paese.

Chi è Leslie

Lisa Cardoni è una delle rapper in rampa di lancio della musica italiana. Abruzzese di origine, nonostante la giovane età, ha già conquistato migliaia e migliaia di views su YouTube con i suoi singoli. Si è fatta strada nella scena hip hop, prevalentemente maschile in Italia, ottenendo il rispetto di moltissimi colleghi.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Thevoiceufficiale

Per riuscire ad aumentare la sua visibilità ha deciso di partecipare a The Voice of Italy, e qui durante la Blind Audition ha cantato Ready or Not dei Fugees inventando delle barre in italiano che catturano le attenzioni di Elettra Lamborghini e anche di Gué. Il rapper dei Club Dogo però non si gira, nonostante già la conosca e la apprezzi, perché in squadra ha già altri talenti simili a lei.

Leslie riesce quindi a entrare nel Team di Elettra e a conquistarsi un posto anche nei Best Six. Sarà lei la vera rivelazione di The Voice?

Di seguito il video di uno dei suoi più grandi successi, Oh My Goodness:

Le curiosità sulla rapper

-In un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato che, oltre a rappare, ha lavorato al McDonald per guadagnarsi da vivere.

-Le piacciono le donne, ma ha dichiarato di non voler fare outing per non guadagnare visibilità in una maniera che non le interessa.

-Uno dei suoi idoli dello spettacolo è Luciana Litizzetto.

-Su Instagram Leslie per il momento non ha più alcun account.

Di seguito il video di Dammi corda, il suo ultimo singolo:

