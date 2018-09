Chi è la star di The Voice che ha investito un ciclista

(Foto Fotogramma/Ipa)

“Sono qui a The Voice perché solo cantando mi sento completa. Quando sono sul palco è come se mi liberassi completamente”. Si racconta così Asia Sagripanti, 19enne originaria di Pordenone, nel video di presentazione per la finale del talent show andato in onda su Rai2. La cantante, che ieri ha investito e ucciso un ciclista, ha partecipato all’ultima edizione piazzandosi quarta.

La sua esibizione, una particolare interpretazione di ‘Careless Whisper’ di George Michael durante le Blind Auditions, aveva colpito subito i 4 giudici che non avevano esitato neanche un attimo a premere il pulsante rosso. Al momento della scelta lei non ha avuto dubbi: “Scelgo Francesco (Renga), perché sono cresciuta con le sue canzoni”.

“La musica mi ha permesso di scoprire una grandissima fragilità e sensibilità che io normalmente non sentivo di avere”, ha detto ancora nel video la giovane artista in cui Renga ha intravisto una “vena malinconica” che lo ha letteralmente stregato.

Nella clip che ha preceduto la sua prima esibizione Asia ha raccontato che canta da quando ha 7 anni. Ha vinto alcune borse di studio che l’hanno portata a esibirsi a Padova e a Milano. Il suo più grande fan è il papà con il quale ha condiviso l’avventura di The Voice 2018 dopo la scomparsa della mamma.