Alla scoperta di Federica Carta: da Amici a Sanremo, tutte le curiosità sulla cantante romana.

Federica Carta sarà finalmente protagonista del Festival di Sanremo. L’ex cantante di Amici, che ha già provato in passato ad arrivare sul palco dell’Ariston, è stata scelta da Claudio Baglioni tra i concorrenti della sessantanovesima edizione, in coppia con l’amico Shade. Per i due giovani artisti un’occasione importante per consacrarsi nel mondo della musica italiana.

In attesa di vederla a Sanremo, ripercorriamo la sua carriera e scopriamo tutte le curiosità su questa talentuosa ragazza.

Chi è Federica Carta

Nata a Roma il 10 gennaio 1999 sotto il segno del Capricorno, Federica inizia a prendere lezioni di canto e pianoforte fin da bambina. Il via della sua carriera può coincidere con la partecipazione ad Amici di Maria de Filippi nel 2016/17.

Entra nella squadra blu, guidata da Elisa, e riesce ad arrivare terza, ottenendo un contratto con la Universal Music Italia. Mentre è ancora impegnata nel talent show pubblica il suo primo singolo, Attraversando gli anni, che arriva fino al terzo posto della classifica italiana.

Successo clamoroso invece per Ti avrei voluto dire, del febbraio 2017, che viene certificato con il disco di platino. Il suo primo album esce il 19 maggio dello stesso anno: s’intitola Federica, e raggiunge subito il terzo posto nella classifica FIMI, chiudendo l’anno al ventiquattresimo posto.

Sul finire del 2017 duetta con Shade nel brano Irraggiunibile, conquistando un triplo disco di platino. Il 2018 inizia invece con l’uscita del suo primo singolo da cantautrice, Molto più di un film, title track del secondo album.

Prova a partecipare a Sanremo con i La Rua ma fallisce. Senza arrendersi, si gode il successo dei suoi singoli e viene scelta addirittura da Laura Pausini per l’apertura di alcuni suoi concerti. Dopo aver partecipato alla colonna sonora del film La befana vien di notte con Paola Cortellesi, annuncia il proprio debutto a Sanremo nel 2019 con il brano Senza farlo apposta, in coppia con l’amico Shade.

Ascoltiamo Dove sei di Federica Carta, uno dei suoi brani più apprezzati:

Federica Carta: vita privata

Della vita privata di Federica Carta, dopo la fine dell’avventura ad Amici, conosciamo pochi dettagli. Durante l’avventura nel talent abbiamo scoperto che la Paper era fidanzata con Lucas Bicego, un giovane artista che non era riuscito ad essere ammesso nella scuola più spiata d’Italia. Tuttavia, ultimamente i due non si fanno vedere molto insieme, e la loro love story potrebbe essere terminata. Probabilmente scopriremo qualcosa in più nei giorni del Festival.

3 curiosità su Federica Carta

– Paola Nutini e Alicia Keys sono due degli idoli musicali di Federica Carta.

– Federica Carta è alta 1 metro e 68.

– Su Instagram Federica Carta ha un account ufficiale da oltre 770mila follower.

Questo il post con cui la cantante ha festeggiato la partecipazione a Sanremo insieme a Shade:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/shadeofficialpage