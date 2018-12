Chi è Giulia Mutti, la cantante che con Almeno tre parteciperà a Sanremo Giovani.

Tra i nuovi volti che si sfideranno a Sanremo Giovani, con in palio due posti al Festival di Sanremo 2019, c’è anche una ragazza toscana, Giulia Mutti, per alcuni un talento limpido e cristallino. Cantautrice cresciuta ascoltando i grandi cantautori italiani e la miglior musica internazionale, ha già iniziato a scrivere pezzi per altri artisti, ma adesso ha deciso di mettersi in gioco in prima persona.

Riuscirà a imporsi all’attenzione del grande pubblico, dopo aver superato le durissime selezioni per raggiungere le finali del 20 e del 21 dicembre?

Chi è Giulia Mutti

Giovane artista toscana, originaria di Pietrasanta e nata nel 1993, Giulia è una cantautrice di grande classe. Cresciuta a pane e pop rock, racconta di aver deciso di intraprendere la sua carriera di musicista dopo aver trovato un pianoforte nero a casa di ritorno da scuola.

Gli anni della sua formazione sono stati appannaggio dei grandi cantautori italiani e del pop rock internazionale, che ha provato in parte a riprodurre dal vivo. Nelle sue esperienze vanta un periodo di lavoro con Fabrizio Barbaggi, produttore che ha lavorato, tra gli altri, con i Negrita e Ligabue.

Giulia si descrive come una cantante da live, in quanto la sua musica non può prescindere dalle emozioni che solo l’esibizione davanti al pubblico può regalare. Già autrice sotto contratto con la BMG, ha deciso di partecipare a Sanremo Giovani con il brano Almeno tre per tentare di diventare a tutti gli effetti una cantautrice, interprete unica dei suoi brani, un passo simile a quello fatto dalla più famosa Federica Abbate.

Giulia Mutti: la vita privata

Non conosciamo molto, per il momento, sulla vita privata dell’artista. La giovane cantante toscana è però piuttosto attiva sui social. La pagina ufficiale Facebook di Giulia Mutti conta circa 3000 follower, ma è destinata a crescere dopo la partecipazione alla kermesse.

L’account Instagram di Giulia Mutti, per ora non ufficiale, è invece più seguito (quasi 4000 follower) ed è dedicata completamente alla sua carriera e alle emozioni riguardanti il suo mondo in musica.

Giulia Mutti – Almeno tre

Del brano con cui parteciperà a Sanremo Giovani, la ragazza toscana dice che “è un atto di coraggio, di rivincita morale, di consapevolezza”. Per Giulia il brano è “voglia di farcela, di prendere la propria vita in mano e trascinarla fuori da ogni negatività”. Insomma, è un inno all’ottimismo, al non arrendersi alle difficoltà della vita, all’essere fautori del proprio destino.

Ascoltiamo insieme questo brano, in attesa di vederla all’opera a Sanremo:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/giuliamuttiofficial