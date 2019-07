Kate Bush: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla celebre cantante britannica che ha portato in musica le emozioni del romanzo Cime tempestose.

Kate Bush è veramente un’artista. Cantautrice, compositrice, ballerina, mimo, ha sempre sperimentato e ha sempre dimostrato un talento eccezionale, diventando una vera icona della musica inglese, grazie a uno stile surreale e a una voce inimitabile.

Andiamo a scoprire le curiosità sulla carriera e la vita privata di questa splendida artista.

Chi è Kate Bush

Catherine Bush è nata il 30 luglio 1958 a Welling, un quartiere della zona sud-est di Londra, sotto il segno del Leone. Appassionata di musica fin da piccola, studia nei primi anni di vita danza, mimo e pianoforte. Dal 1973 inizia a comporre le sue prime canzoni e a incidere i suoi primi demo.

Del suo talento si accorge un certo David Gilmour, chitarrista dei Pink Floyd, che decide di aiutare l’amica facendo arrivare le sue registrazioni alla propria casa discografica, la EMI.

Kate può così lanciare il suo primo singolo, Wuthering Heights, tratto dall’album The Kick Inside del 1978 e ispirato al celebre romanzo Cime tempestose di Emili Bronte. Un pezzo straordinario capace di conquistare la vetta delle classifiche di mezzo mondo, Italia compresa:

Ormai star a livello mondiale, nel 1979 Kate partecipa come superospite al Festival di Sanremo, presentando i singoli tratti dal nuovo album Lionheart. Si tratta di Wow e Hammer Horror.

Sono anni di grandi soddisfazioni per l’artista che ha l’opportunità di lavorare anche con nomi leggendari della musica come Peter Gabriel, in particolare nel brano Another Day.

Nell’aprile 1979 Kate parte per il suo primo tour. Sarà l’unico per i successivi trent’anni, fino a Before the Dawn. Il motivo di questa astinenza da concerti non è mai stato spiegato, ma c’è chi incolpa una fatale paura di volare, o in alternativa la sua voglia di avere un prodotto finale perfetto, cosa impossibile in sede live.

Gli anni Ottanta si aprono con un nuovo grande successo della Bush, Breathing, caratterizzato da arrangiamenti molto differenti rispetto al passato. Il brano apre al terzo album Never for Ever. Il secondo singolo è la hit internazionale Babooshka, che racconta la storia di una moglie che decide di mettere alla prova la fedeltà del marito.

Per tutto il decennio l’artista alterna grandi successi a brani più sperimentali, mantenendo comunque costante l’apprezzamento da parte della critica (ma spesso e volentieri anche del pubblico).

Nonostante anche negli anni Novanta non manchino le soddisfazioni a livello di carriera nella vita di Kate, l’artista decide d’un tratto nel 1996 di ritirarsi dalle scene, forse a causa della morte del suo storico collaboratore Alan Murphy.

Torna in pista solo nel 2005 con il doppio album Aerial, apprezzatissimo dalla critica. Nel 2011 fonda una casa discografica, la Fish People, e pubblica subito dopo un nuovo disco, Director’s Cut, in cui rivisita una selezione di brani tratti da suoi precedenti lavori.

Nel 2014 si esibisce nuovamente dal vivo, dopo 35 anni, in una serie di concerti all’Eventim Apollo di Londra con uno show dal titolo Before the Dawn.

Cosa fa oggi Kate Bush? La sua discografia in studio è ferma nel 2011 e dopo Before the Dawn non ha ripreso l’attività live.

La carriera di Kate Bush: marito e figli

Kate Bush è sposata con il chitarrista Dan McIntosh. I due hanno avuto un figlio, Bertie, nato nel 1998. Quest’ultimo ha ereditato dai genitori untalento musicale e ha preso parte ai progetti più recenti della Bush, compreso lo spettacolo Before the Dawn.

Prima di sposarsi con Dan, Kate aveva avuto una lunga relazione con il cantautore Del Palmer.

Sai che…

-Kate Bush è alta 1 metro e 60.

-È vegetariana.

-Ha collaborato conartisti del calibro di David Gilmour, Peter Gabriel, Jeff Beck, Eric Clapton e Prince.

-Il 10 aprile 2013 è stata insignita dalla regina Elisabetta II del titolo di Commendatrice dell’Ordine dell’Impero Britannico per i servizi offerti alla musica.

-Ha influenzato artiste come Bjork.

-La sua musica è stata spesso descritta come surreale.

-Su Instagram Kate Bush ha un account ufficiale da oltre 20mila follower.

Di seguito il video di Babooshka, una delle canzoni di Kate Bush più famose:

