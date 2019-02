Le curiosità, la carriera e la vita privata di Jack Savoretti, cantautore inglese di origine italiana.

Jack Savoretti, un cantautore eclettico e originale. Figlio di un mediatore marittimo di origine genovese, e di un’ex modella di origine tedesca, ebrea e polacca, ha uno stile retrò che si rifà a Simon & Garfunkel ma anche ai grandi della musica cantautorale italiana, come De André e Lucio Battisti.

Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla carriera e la vita privata di uno dei protagonisti della serata dei duetti di Sanremo 2019, ospite degli Ex-Otago.

Chi è Jack Savoretti

Giovanni Edgar Charles Galletto Savoretti è nato a Westminster, in Inghilterra, il 10 ottobre 1983 sotto il segno della Bilancia. Esordisce nell’album della cantautrice britannica Shelley Poole nel 2005, ma il suo primo vero singolo arriva solo l’anno dopo: s’intitola Without.

Notato da Corinne Bailey Rae, si esibisce con lei nel suo tour europeo. Dà quindi alle stampe l’album Between the Minds. Pur non riuscendo a scalare le classifiche, le sue canzoni diventano parte di colonne sonore di serie famose come One Tree Hill.

Il suo secondo album esce nel 2009, con il titolo di Harder Than Easy. Jack continua a essere uno degli artisti più richiesti per accompagnare serie tv e film. La sua terza fatica esce con l’aiuto di nuovi musicisti, i Dirt Romantics. S’intitola Before the Storm e raggiunge la cima della classifica degli album indie nel Regno Unito.

Il suo quarto album, Written in Scars, esce nel 2015 anticipato dal singolo Home. Finalmente con questo lavoro riesce a farsi notare anche in Italia. Collabora in questo periodo con Elisa e con il cantautore genovese Zibba, e suona anche allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Uno dei suoi pezzi più amati è The Other Side of Love, tra i brani dell’estate 2015:

L’anno dopo collabora ancora con Elisa, incidendo anche un nuovo brano, Waste Your Time On Me. Oggi Jack Savoretti continua nella sua carriera da cantautore atipico, che guarda più al passato che al futuro ed è per questo apprezzato trasversalmente da molte generazioni.

Di seguito il video di Candlelight di Jack Savoretti:

La vita privata di Jack Savoretti: moglie e figli

Jack Savoretti è sposato da diversi anni con Jemma Powell, attrice britannica molto apprezzata e presente, tra le altre cose, in Alice in Wonderland di Tim Burton. Dalla loro unione sono nati due figli.

6 curiosità su Jack Savoretti

-Jack è di origine italiana e parla correntemente la nostra lingua.

-Ha aperto un concerto di Bruce Springsteen all’Hard Rock Calling Festival di Londra.

-Ha preso parte al video del singolo Queenie Eye di Paul McCartney.

-Nel 2016 si è esibito a Portofino per tributare un omaggio ai luoghi di origine della sua famiglia.

-È un tifoso del Genoa e ama Fabrizio De André, cui si è anche ispirato nel corso della sua carriera.

-Su Instagram Jack Savoretti ha un account ufficiale da oltre 66mila follower.

Di seguito un video su Instagram di Jack con Fiorello:

