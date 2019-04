“Purtroppo le tragedie accadono continuamente, stiamo facendo colpevolmente morire delle persone in mare che cercano di salvarsi dall’orrore libico e lo stiamo facendo dal punto di vista istituzionale, quindi chi è il criminale? Ci sono donne e bambini soli senza che nessuno dia loro aiuto. Mi chiedo: chi è il criminale?“. A parlare con l’Adnkronos è Luca Casarini, capo missione della nave Mare Jonio, che ha appena lasciato il Palazzo di giustizia di Agrigento, dove è stato interrogato per questo sette ore dal Procuratore aggiunto Salvatore Vella e dalla pm Cecilia Baravelli nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, insieme con il Comandante della nave Pietro Marrone.

