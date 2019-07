Halle Bailey: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante del duo Chloe x Halle, scelta dalla Disney per interpretare Ariel nel live action de La sirenetta.

Giovane, bella e taletuosa. Halle Bailey è salita divenuta una celebrità nell’estate del 2019 per essere stata scelta come ‘sirenetta’ nel prossimo live action della Disney. Una decisione che ha fatto scalpore, anche perché in pochi immaginavano che una Ariel afroamericana. Una novità che però rende ancora più interessante un film già oggi molto atteso.

Ma chi è veramente Halle Bailey? Andiamo a scoprire insieme tutte le curiosità su questa cantante trasformata in star di Hollywood.

Chi è Halle Bailey

Nata il 27 marzo 2000 sotto il segno dell’Ariete, Halle Bailey è diventata famosa con la sorella Chloe, di due anni più grande, nel gruppo Chloe x Halle, formato ad Atlanta nel 2013.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/chloexhalle

Arrivate al successo per la prima volta con il concorso di Radio Disney Next Big Thing. La vittoria ha permesso a entrambe di farsi conoscere e ottenere grandi consensi anche su YouTube.

Hanno debuttato quindi nel 2016 con un EP, Sugar Symphony, riuscendo ancora una volta ad ottenere un buon riscontro da parte del proprio pubblico. Così, nel 2018 fanno il grande salto e lanciano un primo album vero e proprio, The Kids Are Alright, trascinato dall’omonimo singolo:

A far arrivare alla fama internazionale Halle Bailey però, più che la musica, è la scelta del regista Rob Marshall di affidarle il ruolo di Ariel nel live action del film Disney La sirenetta.

A tal proposito, Marshall ha spiegato: “Dopo una lunga ricerca, è chiaro per me che Halle possiede quella rara combinazione di entusiasmo, sensibilità, freschezza, innocenza e sostanza, e in più ha una voce straordinaria“.

Sai che…

-Tra le cantanti che hanno espresso fin da subito ammirazione per Chloe x Halle c’è anche la regina della musica black, Beyoncé.

-A proposito di Queen B, hanno aperto anche alcune date del suo Formation World Tour e del tour On the Run II insieme a Jay Z.

-Prima di essere scelta per il ruolo di Ariel, Halle ha già dato prova delle proprie capacità recitative in altri film e anche in una serie televisiva insieme alla sorella.

-Su Instagram Halle Bailey può essere seguita tramite l’account ufficiale di Chloe x Halle, da oltre 1 milione di follower.

Di seguito Pretty Hurts di Beyoncé nella versione di Chloe x Halle:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/chloexhalle