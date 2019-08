Gene Simmons: la biografia, la carriera, la vita privata e le curiosità sul leggendario bassista-demonio dei Kiss.

Quando si pensa ai Kiss, il primo volto che viene in mente è con tutta probabilità quello di Gene Simmons, il demone della band. Un personaggio da circo regalato al mondo della musica: e il risutato è una garanzia di spettacolo a ogni esibizione.

Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questo artista leggendario.

Chi è Gene Simmons: biografia

Chaim Witz, vero nome di Gene Simmons, è nato a Haifa in Israele il 25 agosto 1949 sotto il segno della Vergine. Figlio di una coppia di ebrei ungheresi trasferitisi in Israele dopo il Secondo conflitto mondiale.

Dopo l’abbandono da parte del padre, nel 1957, si traferisce con la madre, una sopravvissuta ai campi di concentramento, negli Stati Uniti. Cambia in questo periodo il suo nome da Chaim Witz a Eugene Klein. Solo sul finire degli anni Sessanta propende definitivamente per Gene Simmons.

Nel 1968 forma i Bullfrog Bheer, band che abbandona dopo qualche anno per formare i Wicked Lester insieme a un certo Paul Stanley. I due stringono amicizia e nel 1973, dalle ceneri della precedente band, mettono su un nuovo gruppo destinato a diventare leggendario: i Kiss.

I Kiss si mettono subito in mostra per il loro hard rock con evidenti influenze glam, ma soprattutto per la dose shock dei loro show e dei loro costumi.

Gene assume nel gruppo il personaggio del demone, The Demon, per via del suo trucco facciale che ricorda quello di uno spirito del male. Diventano caratteristici delle sue esibizioni il ‘vizio’ di tirare fuori la sua lunga lingua, ma anche il momento in cui sputa sangue sintetico, che coincide generalmente con quello in cui si scatena su un assolo di basso. Senza dimenticare il numero circense da sputafuoco.

Ha nel corso degli anni lanciato anche alcuni album da solista, l’ultimo nel 2004, dal titolo Asshole. Al suo interno si notano le collaborazioni con artisti del calibro di Bob Dylan, Richie Kotzen e Dweezil Zappa.

Cosa fa oggi Gene Simmons? È impegnato insieme al resto della band in quello che dovrebbe essere l’ultimo tour della loro carriera, e che dovrebbe trovare conclusione nel 2019.



La vita privata di Gene Simmons: moglie e figli

Nel corso della sua carriera non si è fatto mancare flirt anche con artiste famose, come Cher e Diana Ross.

Si è sposato solo il 1° ottobre 2011, dopo 27 anni di convivenza, in un albergo di Los Angeles con l’ex coniglietta di Playboy Shannon Tweed, madre di due suoi figli: Nick, nato nel 1989, e Sophie, nata nel 2002.

Sai che…

-Gene Simmons è alto 1 metro e 88.

-Lui è Paul Stanley sono gli unici membri fissi dei Kiss.

-Oltre che musicista di talento, Gene è anche un grande produttore. Tra gli artisti da lui scoperti grazie al suo fiuto da talent scout ci sono band legendarie come i Van Halen, ma anche artisti più di nicchia come House of Lords, Black ‘N Blue, Smashed Gladys e Wendy O. Williams.

-È un grande fan degli Slade, altra leggendaria band glam/hard rock.

-È anche un attore. In quali film Gene Simmons ha recitato? Ne ricordiamo alcuni, come Trick or Treat (in cui figura anche Ozzy Osbourne), The New Guy, Detroit Rock City oltre a un’apparizione in un episodio della serie Miami Vice. Ha anche avuto un cameo in un episodio di Ugly Betty.

-Ha denunciato l’artista heavy metal King Diamond perché, a suo dire, utilizzava un trucco facciale troppo simile al suo.

-Gene è poliglotta: parla in inglese, ungherese ed ebraico.

-Ama i fumetti e i film horror.

-Politicamente si è dichiarato sempre liberale.

-Ha sempre sostenuto di non essersi mai ubriacato e di non aver mai utilizzato droghe, una tesi sostenuta anche da tutti i membri dei Kiss e dalle persone che con la band hanno lavorato.

-Su Instagram Gene Simmons ha un account ufficiale da olte 400mila follower.



