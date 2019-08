Fred Durst: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper che ha guidato i Limp Bizkit negli anni d’oro del nu metal.

Può un rapper diventare il leader di una band metal? Sì, se si chiama Fred Durst. Artista e imprenditore di assoluto talento, l’odiato cantante di Jacksonville è stato capace di cavalcare egregiamente l’onda del nu metal, portando i Limp Bizkit a un successo mondiale forse anche superiore ai loro effettivi meriti, almeno se paragonati ad altri gruppi del genere.

Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua movimentatissima vita privata.

Chi è Fred Durst

William Frederick Durst è nato a Jacksonville, in Florida, il 20 agosto 1970 sotto il segno del Leone. Figlio di un poliziotto, è cresciuto a Gastonia, una città della Carolina del Nord. Durante gli anni dell’adolescenza si appassiona alla musica, in particolare all’hip hop e al metal, mondi che solo apparentemente sembrano inconciliabili.

Terminati gli studi, torna nella città natale per entrare nella Marina Militare. La svolta della sua vita arria però solo sul finire del 1994, quando incontra il bassista Sam Rivers e fonda il gruppo Limp Bizkit. Ai due si aggiungono in un secondo momento un cugino di Rivers, il batterista John Otto, il chitarrista Rob Waters, sostituito quasi immediatamente dall’originale Wes Borland, e dal 1996 DJ Lethal.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/limpbizkit

A dargli la spinta decisiva fu il bassista dei Korn, una delle formazioni fondamentali del movimento nu metal. Forti di una ‘benedizione’ così importante, i Limp Bizkit a cavallo tra gli anni Novanta e gli anni Duemila diventano tra gli esponenti di punta del genere più controverso della storia del metal.

Tra i singoli di maggior successo della band ricordiamo pezzi come Counterfeit, Take a Look Around e Rollin’, tra le sintesi più estreme di sonorità metal e hip hop:

Cosa fa oggi Fred Durst? L’attività con i Limp Bizkit in studio è ferma a Gold Cobra del 2011, ma la band ufficialmente non si è mai sciolta e non è impensabile un loro ritorno sul mercato nel prossimo futuro.

Tra l’altro, Fred ha nel corso degli anni diversificato i propri interessi intervenendo anche nel mondo del cinema e dei videogiochi. Inoltre, è un produttore affermato.

La vita privata di Fred Durst: moglie e figli

Fred si è sposato una prima volta a 20 anni con Rachel Tergesen, madre della sua prima figlia, Adriana, nata il 3 giugno 1990. Dopo aver scoperto una sua relazione extraconiugale, l’artista aggredì l’amante della moglie, guadagnandosi un mese di prigione. Uscito dal carcere, chiese immediatamente il divorzio.

Da una successiva relazione con Jennifer Thayer è nato il suo secondogenito, Dallas, il 30 agosto 2001.

Dopo questa esperienza negativa, Fred ha avuto diverse relazioni di breve durata (almeno secondo le fonti gossip di allora) con alcune modelle di Playboy, ma anche con nomi celebri dello spettacolo come Christina Aguilera, Britney Spears, Geri Halliwell, Avril Lavigne, Carmen Electra, Nami Campbell, Paris Hilton e altre ancora.

Si è risposato il 17 luglio 2009 con Esther Nazarov, ma ha divorziato dopo soli due mesi.

La terza moglie è stata la truccatrice Kseniya Beryazina. Dal 2018 pare che i due abbiano però avviato le pratiche di divorzio.

Sai che…

-Fred Durst è alto 1 metro e 72.

-Nei suoi anni d’oro venne classificato dalla rivista Hit Parader al 71esimo posto tra i migliori 100 cantanti metal di sempre.

-Ha origini tedesche.

-Ha una grande passione per lo skateboard e la breakdance.

-Prima di diventare famoso aveva avviato un’attività da tatuatore.

-Oltre che cantante, Fred è anche il regista di quasi tutti i video dei Limp Bizkit. Inoltre, ha girato anche la clip di Falling Away from Me dei Korn e di alcuni brani degli Staind.

-Ha avuto nel 2001 alcuni problemi con la giustizia perché ritenuto colpevole della morte di Jessica Michalik, una ragazza pestata accidentalmente da alcuni fan durante un concerto a Sydney. Il coinvolgimento di Durst in questa vicenda era però non veritiero.

-I Limp Bizkit hanno più volte ammesso di essersi ispirati a gruppi fondamentali nell’evoluzione del nu metal, come Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Faith No More e Korn, ma anche a band lontane dal mondo dell’hip hop come i Guns N’ Roses e i Metallica, o ad artisti puramente hip hop come i Run DMC.

-Durst è uno dei personaggi più detestati nel mondo del metal, sia per la sua musica che per la sua enorme popolarità nel mondo del gossip americano. Tra gli artisti che hanno ‘sparlato’ di lui ci sono Trent Reznor dei Nine Inch Nails e Zakk Wylde, storico chitarrista di Ozzy Osbourne.

-Fred Durst ed Eminem si sono più volte scambiati dei dissing negli anni d’oro della loro carriera.

-Ha effettuato un cameo nella famosa serie tv Dr. House.

-Su Instagram Fred Durst ha un account ufficiale da oltre 200mila follower.

Di seguito il video di Nookie, una delle canzoni dei Limp Bizkit più famose:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/limpbizkit