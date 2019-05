Francesco Da Vinci: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante di The Voice con un passato nella serie televisiva Gomorra.

Nella quinta puntata di The Voice of Italy a sorpresa si è presentato sul palco un artista con un background già molto importante: Francesco Da Vinci. Il nome non è nuovo: e in effetti, è proprio il figlio di Sal Da Vinci, noto cantante napoletano con un terzo posto a Sanremo nel 2009.

Scopriamo alcune curiosità sulla carriera e la vita privata della nuova stella della musica soul partenopea.

Chi è Francesco Da Vinci

Francesco Sorrentino è nato il 14 giugno 1993 sotto il segno dei Gemelli. Figlio e nipote d’arte (suo padre è Sal Da Vinci, a sua volta figlio di Mario Da Vinci), è giù un volto noto al grande pubblico per via di alcune sue partecipazioni televisive.

Durante la Blind Audition di The Voice ha presentato un brano inedito: L’ammore fa paura. Al suo ingresso, Gigi D’Alessio ha sfoggiato un sorriso molto emozionato. Dopo la sua esibizione, tutti si sono complimentati per il suo pezzo urban napoletano. E solo allora Gigi si è alzato e lo ha abbracciato, rivelando la verità sulla sua identità: “Questo ragazzo lo conosco da quando aveva 3 anni. Suo papà si chiama Sal Da Vinci, un mio grandissimo amico. Suo nonno era invece Mario Da Vinci. La musica ce l’ha nel dna“.

Purtroppo per Gigi, la sua squadra era già al completo. Così, Francesco ha dovuto scegliere tra Gué ed Elettra. Nonostante le avances dell’ereditiera, il giovane ha scelto di entrare nel team del rapper. E forse ha fatto la scelta giusta, visto che l’artista dei Club Dogo se lo è portato anche nei Best Six. Di seguito il video della sua esibizione:

Le curiosità su Francesco Da Vinci

-Oltre che cantante, Francesco è anche attore e ha recitato nel ruolo di ‘Mma della ‘banda dei talebani’ nella serie Gomorra 4.

-Per la colonna sonora della serie ha scritto anche due brani: Sul io e Nun passa maje.

-Francesco si è sposato nel settembre 2018 con Riccarda Ambrosio.

-Su Instagram Francesco Da Vinci ha un account da oltre 30mila follower.

Di seguito il video di Sul io:

