La carriera e la vita privata del cantante Shade, artista dai molti talenti.

Buon compleanno Shade! Il cantante e rapper, famoso per una hit come Bene ma non benissimo, compie oggi 31 anni. Famoso per la sua carriera musicale, ma spesso alle prese anche con altre passioni come il doppiaggio, la recitazione e il cabaret, l’artista piemontese ha da poco pubblicato un album già di grande successo, Truman.

Festeggiamo con lui ricordando la sua carriera e alcune curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Shade

Vito Ventura (questo il suo vero nome) è nato a Torino il 10 dicembre 1987 sotto il segno del sagittario. Muove i primi passi nel mondo del rap a sedici anni, ma quasi contemporaneamente inizia a farsi notare per il suo talento comico, aggiudicandosi nel 2011 la prima tappa dello Zelig Urban Talent.

La prima vera affermazione arriva nel 2013, quando partecipa e vince il programma MTV Spit condotto da Marracash, battendo in finale Nitro. Nello stesso anno inizia a lavorare anche come doppiatore. Il primo album, pubblicato dalla Warner Music, arriva nel 2015. Il suo nome è Mirabilansia, ed è subito un buon successo commerciale.

L’anno dopo lancia il secondo full length, Clownstrofobia, lavoro in cui alterna brani tipici del suo personaggio ad altri più introversi e maturi, come Patch Adams, canzone cui tiene particolarmente.

La sua hit più importante è però Bene ma non benissimo, canzone che raggiunge in pochi mesi oltre 20 milioni di views, ottiene il disco di platino (poi doppio) e gli permette di raggiungere la finale del Summer Festival.

Ormai consacrato, lancia alla fine del 2017 il brano Irraggiungibile con Federica Carta, e nel 2018 partecipa al successo di Benji & Fede On Demand.

Il terzo e finora ultimo album di Shade è Truman, pubblicato il 16 novembre 2018 e anticipato da Amore a primo insta. Il suo ultimo singolo è Figurati noi, cantato con Emma Muscat.

Shade: la vita privata

A rendere felice la vita sentimentale di Shade è la fidanzata Gaia, architetto e make up artist con cui Vito ha una relazione ormai da molto tempo. I due, come dichiarato in un’intervista, si sono conosciuti tramite Facebook.

Shade ha un account Instagram molto seguito, nel quale è possibile ammirarlo in molte versioni diverse: da quella harrypotteriana a quella nelle vesti di Deadpool.

Curiosità su Shade

– Ha partecipato fin da giovanissimo a competizioni di freestyle, vincendo per due volte la selezione piemontese del prestigioso premio Tecniche Perfette.

– Cosa ha doppiato Shade? In primo luogo un personaggio della serie televisiva cartoon South Park, ma la sua voce si può ritrovare anche in molti anime del portale streaming VVVVID.

– Il rapper torinese è un accanito tifoso della Juventus.

Di seguito il video di Figurati noi con Emma Muscat: