Duncan Laurence: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapperesentante olandese all’Eurovision Song Contest.

Duncan Laurence era stato da tutti indicato come il favorito numero uno per la vittoria finale dell’Eurovision Song Contest 2019. Già prima della finale del 18 maggio, l’artista olandese aveva fatto il suo debutto sul palco, nella seconda semifinale, impressionando i presenti e il pubblico da casa. E infatti, come da pronostico, si è aggiudicato la vittoria finale davanti al nostro Mahmood.

Andiamo a scoprire insieme qualcosa in più su questo giovane talento ancora poco conosciuto nel nostro paese.

Chi è Duncan Laurence

Duncan de Moor è nato a Spijkenisse, nell’Olanda meridionale, l’11 aprile 1994 sotto il segno dell’Ariete. Diventato famoso al pubblico grazie alla partecipazione alla quinta edizone a The Voice of Holland, dove viene eliminato alle semifinali, si è messo in mostra in Olanda anche dopo la delusione al talent.

Si è laureato nel 2018 alla Rock Academy di Tillburg per diventare cantautore e produttore. Oltre che in Olanda, ha vissuto per qualche tempo anche a Londra e a Stoccolma. Esperienze che si sono rivelate fondamentali per la sua crescita artistica.

Il 21 gennaio è stata annunciata nei Paesi Bassi la sua selezione come rappresentante olandese all’Eurovision Song Contest con il brano Arcade, pubblicato a inizio marzo 2019. Una canzone che ha conquistato tantissimi fan anche al di fuori dei propri confini, tanto da farlo diventare uno dei favoriti per la vittoria finale dell’Eurovision. Vittoria che poi gli ha sorriso a Tel Aviv, dove è arrivato primo con 27 punti in più rispetto al nostro Mahmood.

Le curiosità su Duncan Laurence

-Nelle Blind Audition di The Voice Duncan si era presentato con Sing di Ed Sheeran, entrando poi nel Team di Ilse DeLange, nota cantante olandese.

-Suona il pianoforte.

-Tra le sue ispirazioni ci sono cantautori molto differenti. Ultimamente ha detto di ascoltare molto Alex Vargas, Jamie Woon e Vincent McMorrow. Ma non solo… apprezza molto anche Ariana Grande!

-Su Instagram Duncan Laurence ha un account ufficiale da oltre 90mila follower.

Di seguito la sua Blind Audition a The Voice sulle note di Sing:

