Scopriamo tutto su Cristina Scabbia, cantante e frontman della band italiana Lacuna Coil e giudice di The Voice of Italy 2018.

Simpatica, gentile e sempre entusiasta. Dietro alla grande voce di Cristina Scabbia e al suo aspetto da icona femminile del metal, c’è una persona passionale, forte e determinata, che l’ha portata a raggiungere il successo con la sua storica band, i Lacuna Coil.

Scopriamo di più su uno dei più attesi giudici di The Voice of Italy 2018!

La biografia di Cristina Scabbia: inizi carriera

Nata a Milano il 6 giugno del 1972, Cristina trascorre la sua vita nel quartiere di Quarto Oggiaro e sviluppa sin dalla giovane età una spiccatissima passione per la musica… ma non per il metal! La cantante infatti comincia ad avvicinarsi alla musica soul e black dalle tinte americane, fra tutte le mitiche Tina Turner e Aretha Franklin.

Un percorso inaspettato, forse, per una delle icone del metal italiano, ma che non sorprende se si pensa a quanto sia immensa la voce di Cristina Scabbia. La svolta, poi, arriverà verso la fine degli anni Novanta, con l’ingresso nella band Lacuna Coil.

Sensuale, aggressiva, potente. Entrata nel progetto come corista, in poco tempo Cristina diventerà la voce principale della band, affiancando la già presente voce maschile di Andrea Ferro. E con il suo nuovo gruppo (vent’anni di carriera nel 2018) Cristina pubblicherà la bellezza di due EP e otto album, arrivando al successo in Italia, ma anche a scalare le classifiche degli Stati Uniti e del Regno Unito.

La vita privata di Cristina Scabbia

Sicuramente non sulla prima pagina delle riviste di gossip, Cristina Scabbia ha sempre cercato di mantenere grande riservatezza sulla sua vita privata. Molto attiva sui social, dove posta foto, selfie, scatti sul palco e tanto altro, Cristina non si sente certo una sex symbol, sebbene siano state tante le copertine di giornali musicali dedicate a lei e alla sua bellezza e spiccata sensualità.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, due sono state le sue grandi storie d’amore. La prima con Marco Coti Zelati, bassista dei Lacuna Coil, che l’ha anche fatta entrare nel gruppo come cantante. Per dieci anni i due hanno portato avanti una relazione, che alla fine si è conclusa in maniera pacifica e serena:

«Le cose sono cambiate e si sono evolute e ora siamo migliori amici e ci vogliamo ancora bene però in un modo diverso», ha dichiarato la cantante in un’intervista a Revolver.

L’altro ex fidanzato di Cristina Scabbia è Jim Root, chitarrista degli Slipknot, con cui ha avuto una relazione durata dal 2004 al 2017. I due si sono conosciuti in tour, e da una grande amicizia è nata poi la loro relazione. Per il momento, tuttavia, pare che nessuno dopo di lui abbia ancora trovato posto nel suo cuore…

Cristina Scabbia a The Voice of Italy 2018

A fianco di Renga, Al Bano e J-ax, nell’edizione 2018 di The Voice of Italy c’è proprio lei, Cristina Scabbia. E se per molti è stato strano vedere una delle icone della musica metal italiana sedere su quelle poltrone, appartenenti a un mondo diametralmente opposto, per altri è stata invece solo l’ennesima conferma di un’apertura del mainstream al mondo della musica indipendente italiana (vedi Manuel Agnelli a X Factor).

La solita mentalità chiusa tipica degli italiani? In un certo senso sì, verrebbe da pensare setendo Cristina. La cantante, infatti, ha rivelato che tantissimi suoi colleghi americani hanno accolto la notizia con grande entusiasmo, dicendo che in America The Voice è un programma conosciutissimo e che anche loro seguono.

Insomma, Cristina a The Voice c’è, si diverte, e ci tiene anche a precisare che la sua non è una scelta dettata né da un mero fattore economico, tanto meno forzata in qualche maniera. Anzi, ha proprio spiegato come sia dalle esperienze più strane e particolari che si possa imparare qualcosa di nuovo: «Dalla diversità nascono le cose più interessanti». Per lei The Voice rappresenta la mescolanza di diversi mondi, diversi generi musicali e diverse persone, e non c’è cosa migliore per crescere ancora.

Lo sapevi che…

Scopriamo qualche curiosità in più sulla giovane cantante e giudice di The Voice!

• Non solo musica! Cristina è una vera appassionata di videogiochi, specialmente per quanto riguarda i generi vintage e retrogaming.

• Cristina ama anche la cucina, ed è golosa soprattutto di pasta. Pensate che nel 2008 ha addirittura condotto un programma di cucina insieme ad Andrea Fumagalli, sassofonista dei Bluvertigo, in onda su Rock Tv.

• La Scabbia è stata l’unica donna a calcare il palco dell’Ozzfest, celebre festival musicale organizzato negli Stati Uniti da Ozzy Osbourne.

• Prima di sfondare nel mondo della musica, la cantante ha svolto diversi lavori, fra cui quelli di cameriera, pony express e confezionatrice.

• Cristina e J-ax non si sono certo conosciuti a The Voice. Pensate che la loro amicizia esiste fin da prima della formazione degli Articolo 31, storica band del cantante milanese. La Scabbia ha dichiarato come si siano sempre sentiti, e che una volta si sono persino incontrati per caso in un ristorante giapponese… a Los Angeles!

