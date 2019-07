Ribelle, fuori dalle righe, imprevedibile: tutto su Courtney Love, la storia compagna del leader dei Nirvana Kurt Cobain.

Courtney Love nasce il 9 luglio del 1964 a San Francisco. Molti la conoscono come la moglie di Kurt Cobain, ma nel corso della sua vita la stessa Courtney ha intrapreso una propria personale carriera, segnata sopratutto da alti e bassi. Con la sua band, gli Hole, pubblicherà quattro dischi, senza però mai lasciare il segno.

In occasione del suo compleanno, scopriamo di più su di lei!

Le curiosità su Curtney Love

• Gli inizi della carriera di Curtney sono segnati dalla sua infanzia piuttosto difficile e movimentata, segnata dal tragico divorzio dei genitori che la costringerà a doversi guadagnare da vivere ancora adolescente. E a 15 anni, infatti, la ragazza comincerà a lavorare come spogliarellista.

• Dopo la morte di Kurt Cobain, la donna ha affrontato tante difficoltà, e per difendersi dalle tante accuse di diffamazione che la consideravano colpevole dell’omicidio ha speso la bellezza di… 29 milioni di dollari per gli avvocati!

• Il suo rapporto con le droghe è sempre stato complicato e tormentato. Pensate che durante un’intervista la cantante avrebbe dichiarato che una volta stava per sniffare le ceneri di Kurt!

• La passione per i nomignoli. Curtney amava dare soprannomi alla gente, ma sapete come chiamava il suo amato Kurt? Pare che il nome a lui destinato fosse Acne-Superstar. Proprio così.

• Ancora oggi è in corso una lotta infinita che vede Courtney da un fronte e i due ex Nirvana dall’altro, Dave Grohl e Kris Novoselic. L’argomento della disputa riguarda la pubblicazione degli inediti e delle varie raccolte dei Nirvana.

La vita privata di Courtney Love: Kurt Cobain e la figlia

La sua storia con Kurt Cobain è sicuramente una delle pagine più controverse della musica. Nel 1992 i due decidono di sposarsi, e per lei sarà un cambiamento radicale, che la porterà anche sotto i riflettori e le permetterà di costruirsi un futuro nell’ambito musicale.

I due vivono una storia passionale, ma segnata dalle trasgressioni continue: alcool, droghe, depressione. Pare addirittura che lei facesse uso di eroina anche durante la gravidanza. In ogni caso, dalla loro relazione nacque Frances Bean Cobain.

Ma le cose non cambieranno, e l’amore non basterà a salvare Kurt, che verrà trovato senza vita l’8 aprile del 1994. Il corpo fu ritrovato nella sua casa, con una lettera d’addio e una pistola. In molti accusarono Curtney di averlo ucciso, o addirittura di aver ingaggiato un killer per evitare di essere rovinata da un imminente divorzio. E dopo il tragico evento, per lei sono stati anni duri, circondata da un giallo che ancora oggi non ha trovato verità.

