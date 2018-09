Chi è Carlotta, la più bella d'Italia

Carlotta Maggiorana (Ipa/Fotogramma)

Carlotta Maggiorana, la nuova Miss Italia, è marchigiana ed ha 26 anni. Nata a Cupra Marittima (AP), ha occhi e capelli castani. Vive a Roma da molti anni. Diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, è attrice; è stata valletta in “Avanti un altro”, “Paperissima” e nel mondiale superbike 2016. Ha recitato nel film “Tree of life“, con Brad Pitt e Sean Penn, in “Un Fantastico via vai” di Leonardo Pieraccioni e nella fiction “Onore e rispetto”.

Carlotta è fidanzata ufficialmente, come si legge sul suo profilo Facebook. Sul social della nuova Miss Italia si alternano scatti di lei al mare, sulla spiaggia o tra le onde, foto del suo cane e messaggi di affetto per la sua famiglia.

La sua idea di femminilità emerge dalle citazioni che posta: “Ogni donna può figurare al meglio se sta bene dentro la propria pelle. Non c’entrano i vestiti ed il trucco, ma come si brilla“, scrive riportando le parole di Sophia Loren. Fa sua anche una frase di Oriana Fallaci: “Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida, che non finisce mai.” Carlotta una sfida l’ha già vinta, ha realizzato il suo sogno diventando reginetta d’Italia.