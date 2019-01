Chi è Mattia Briga: la carriera e la vita privata del rapper famoso per la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Buon compleanno a Mattia Briga! Il rapper romano compie oggi 30 anni. Un’età ormai matura, che lo proietta al meglio verso la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo al fianco di Patty Pravo.

Per festeggiare, andiamo a ripercorrere la sua carriera fin qui, e scopriamo insieme alcune curiosità sull’autore di Sei di mattina.

Chi è Briga

Mattia Bellegrandi è nato a Roma il 10 gennaio 1989 sotto il segno del Capricorno. Dopo essersi trasferito a dodici anni a Parigi, torna a Roma negli anni del liceo. Terminati gli studi, viaggia in diversi paesi europei per oltre un anno. Nel 2006 è in Danimarca: qui decide di iniziare a scrivere musica hip hop. Nel 2008 vola a Madrid, città che gli permette di entrare in contatto con la propria attiva scena musicale.

Il suo primo disco arriva nel 2010: è un EP autoprodotto, dal titolo Anamnesi. Il successo non è grande, ma gli basta per essere notato dall’etichetta indipendente Honiro, che lo prende sotto la propria ala. Due anni dopo dà alle stampe il suo primo vero album in studio: Alcune sere. Il debutto discografico gli permette di collaborare con diversi artisti della scena rap capitolina, come Gemitaiz e Coez.

Briga ad Amici

La svolta della sua carriera è però l’ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Qui il giovane rapper si fa conoscere dal grande pubblico, arrivando al secondo posto e vincendo il premio RTL 102.5 per il singolo L’amore è qua, il più apprezzato dai radioascoltatori.

Nello stesso anno esce Never Again, il primo album della sua carriera a essere pubblicato dalla Honiro ma distribuito da una major, la Universal Music. Il successo è straordinario, e Briga raggiunge il suo primo disco di platino. Dopo essersi tolto una grande soddisfazione, come la partecipazione a una tappa del Tortuga Tour di Antonello Venditti, parte per la sua prima tournée, intitolata Never Again Live Tour.

Briga oggi

Nel marzo del 2016 approda alla Sony Music. Pubblica quindi il suo terzo album, Talento, ai quali partecipano Gemitaiz, Gianluca Grignani, Lorenzo Fragola e Alessio Bernabei. Il disco non ha però il successo del precedente, pur raggiungendo la quarta posizione in classifica.

Nel 2019 sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo al fianco di un mostro sacro come Patty Pravo con il brano Un po’ come nella vita.

Ecco il video dell’ultimo singolo di Briga, Che cosa ci siamo fatti:

Briga: fidanzata e vita privata

Il nome di Briga è stato più volte accostato a quello di Emma, anche se i due non hanno mai confermato di aver avuto una relazione. La fidanzata di Briga è stata invece per un periodo la giovane modella Ludovica Chiodo.

Da una Ludovica all’altra, Mattia ha provato a instaurare un rapporto serio anche con la Valli, ex tronista di Uomini e Donne, che ha però deciso di fare un passo indietro sul più bello.

5 curiosità su Briga

– Mattia Briga è alto 1 metro e 90.

– Nel mese di giugno del 2015 è arrivato al secondo posto nella classifica della Canzone dell’estate del Summer Festival, dietro solo a El mismo sol di Alvaro Soler.

– Ha partecipato a un concerto dei Dear Jack all’Arena di Verona.

– Ha un rapporto di sincera amicizia con Gianluca Grignani.

– Su Instagram Briga ha un account ufficiale da oltre 550mila follower.

Di seguito il post con cui ha confermato la sua partecipazione al Festival di Sanremo:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/brigaofficial/